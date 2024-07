Program "Mój prąd" – na czym polega?

"Mój prąd" to program, którego zadaniem miało być spopularyzowanie instalacji fotowoltaicznej w naszym kraju. Realizowany jest od 2019 roku, a podmiotem go organizującym jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wówczas zarezerwowano na cel wszystkich edycji ponad 3 mld zł. Fotowoltaika finansowana przez programmiała wygenerować ponad 3 gigawaty mocy.

Do tej pory przeprowadzono 5 edycji programu. Każda z nich cieszyła się dużą popularnością. Początkowo, przez pierwsze 3 odsłony dofinansowanie pokrywało koszty elektrowni słonecznych, jednak kolejne rozszerzono już o magazyny energii, ciepła i HEMS (domowe systemy zarządzania energią).

VI edycja programu "Mój prąd" w 2024 roku

Jak podaje serwis Bizblog.pl portalu Spider’s Web, wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta w programie TVP Info zapowiedział, że we wrześniu 2024 roku ruszy kolejny nabór programu "Mój Prąd". W VI edycji dotacje przyznawane będą w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków. Tym samym nie warto czekać z wysyłaniem wniosku, ponieważ bardzo prawdopodobne jest, że nabór szybko się skończy.

Wiemy również, że budżet na 2024 rok ma wynieść 400 mln zł, a pieniądze pochodzić mają z unijnego programu "Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FENiKS)". Ponadto w tej odsłonie programu pojawić się mają nowe warunki przyznania dofinansowania.

Tym razem osoby, które będą chciały wziąć udział w programie "Mój prąd" i otrzymać dofinansowanie, obligatoryjnie będą musiały razem z całą instalacją fotowoltaiczną zamontować także magazyn energii. Ten warunek ma sprawić, że Polacy staną się jeszcze bardziej niezależni energetycznie. Nie znamy jeszcze dokładnej daty, od której będzie obowiązywało połączenie fotowoltaiki z magazynem.

Kto może starać się o dofinansowanie w ramach programu "Mój prąd"?

Przypomnijmy, że z programu "Mój prąd" mogą korzystać osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własny użytek. Dofinansowanie kierowane jest do prosumentów, którzy do rozliczeń korzystają z metody net-billingu lub ze starego systemu, ale pod warunkiem, że zmienią go na net-billing. Polega on na takim rozliczaniu energii elektrycznej, które pozwala właścicielom fotowoltaiki na sprzedać nadwyżek energii do sieci energetycznej. Co istotne, w poprzednich edycjach dofinansowanie było przyznawane na zakup i montaż instalacji, które zostały już przeprowadzane. W poprzedniej odsłonie programu można było umieścić wydatki poniesione od 1 lutego 2020 roku.