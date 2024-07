Jak podkreśliła na konferencji prasowej Hennig-Kloska, w programie, w stosunku do poprzedniej edycji, podniesiono maksymalną moc dofinansowywanej mikroinstalacji z 10 do 20 kW.

Jakie są warunki dofinansowania?

Maksymalna moc razem z magazynem nie może przekroczyć 50 kW. Dofinansowanie do instalacji PV wyniesie maksymalnie 7 tys. zł, a do 16 tys. zł dla magazynu energii elektrycznej i do 5 tys. zł dla magazynu ciepła.

O dopłaty mogą się starać wszyscy, którzy wydatki na swoje instalacje ponieśli po 1 stycznia 2021 r., ale nie korzystali dotychczas z dopłat. Warunkiem dofinansowania jest rozliczanie się prosumenta w systemie net-billing.