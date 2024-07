Jakie nakrętki muszą być przymocowane do butelek od 1 lipca?

Nowe reguły to efekt wdrożenia przez Polskę dyrektywy SUP (Single-Use Plastics Directive). Mówi ona, że od 1 lipca 2024 r. plastikowe nakrętki na opakowaniach o pojemności do 3 litrów powinny być do nich przymocowane przez cały okres użytkowania produktu. Zgodnie z nowymi przepisami przymocowane nakrętki obowiązują nie tylko w przypadku butelek na wodę czy napoje, ale też kartonów na mleko, wielowarstwowych tubek z tworzywa sztucznego i opakowań typu pouch. Plastikowe nakrętki powinny być przymocowane do pojemników zawierających płyny przeznaczone do bezpośredniego spożycia, nie wymagające dodatkowej obróbki (np. woda, soki, nektary, mleko, napoje mleczne).

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Kiedy nakrętki nie muszą być przytwierdzane do opakowań?

Niektóre płynne produkty (np. ocet, płynne polewy, sos sojowy, soki cytrynowe, oleje spożywcze, produkty wymagające rozcieńczenia przed spożyciem, takie jak likiery, soki, syropy czy koncentraty), nie są spożywane bezpośrednio z pojemnika lub wymagają dalszego rozcieńczenia przed spożyciem. W takich przypadkach plastikowa nakrętka czy wieczko w którym są sprzedawane nie muszą być na stałe przymocowane do pojemnika.

Nie jest też konieczne dodawanie mocowania do nakrętek i wieczek wykonanych z tworzywa sztucznego, ale wykorzystanego do zamknięcia pojemnika ze szkła czy metalu. Z obowiązku zwolnione są również pojemniki na płyny zawierające produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, takie jak napoje dietetyczne czy żywność dla niemowląt. Obowiązek przytwierdzania nie dotyczy wieczek i nakrętek metalowych – nawet jeśli mają plastikową uszczelkę.

Reklama

Po co plastikowe nakrętki są przytwierdzane do butelek i innych opakowań?

Jeszcze niedawno mówiło się, że dobrym sposobem na pozbycie się plastikowych nakrętek jest oddanie ich na charytatywną zbiórkę. Z jednej strony można pomóc potrzebującym, a z drugiej – jest zachowaniem proekologicznym, przyczyniającym się do recyklingu nakrętek. Dlaczego teraz mówi się nam, że to właśnie przytwierdzone nakrętki są dobre dla środowiska? Specjaliści od recyklingu tłumaczą, że dzięki temu łatwiej jest odzyskać i ponownie wykorzystać plastik, z którego są zrobione. Nieprzytwierdzone nakrętki przechodzą przez sita w sortowniach odpadów i albo lądują na składowiskach, albo są spalane. W najgorszym wypadku – zaśmiecają plażę, jeziora, parki itp.

– Nakrętka wyrzucona oddzielnie jest nie do odzyskania, a to jednorodny, czysty, ładny polipropylen. Dzisiaj one trafiają do drobnej frakcji i jako paliwo RDF do spalenia, a nie o to chodzi w gospodarce odpadami – tłumaczył w rozmowie z PortalSamorzadowy.pl Piotr Szewczyk , z-ca dyrektora Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW".

Co z nakrętkami, które mimo obowiązku nie są przytwierdzone?

Choć obowiązek przytwierdzana na stałe plastikowych nakrętek do butelek istnieje od 1 lipca, część producentów wprowadziła je wiele miesięcy temu (dlatego rozwiązanie to zdążyło już wzbudzić wiele emocji, wiele osób, w tym celebrytów, zdążyło już je skrytykować). Wielu konsumentów z pewnością zauważyło jednak, że w sklepach cały czas można natknąć się na butelki i inne opakowanie które nie mają przytwierdzonej nakrętki, a powinny. Opakowania z nieprzymocowanymi nakrętkami, które nie zostały sprzedane przed 1 lipca 2024 r., mogą być sprzedawane aż do wyczerpania zapasów, pod warunkiem że zostały wprowadzone do obrotu przed wejściem w życie nowego wymogu.