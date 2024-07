Prąd droższy, gaz tańszy - ale tylko pozornie. Cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrośnie z 412 zł/MWh do 500 zł/MWh. W praktyce oznacza to wzrost rachunku o około 27,50 zł netto miesięcznie dla przeciętnego gospodarstwa domowego zużywającego 2 MWh rocznie.

W przypadku gazu, od 1 lipca 2024 r. cena gazu wysokometanowego dla gospodarstw domowych wyniesie 239 zł/MWh, co oznacza spadek o blisko 18 proc. w stosunku do dotychczasowej taryfy na 2024 r. Jednakże, ze względu na obowiązujące do końca czerwca przepisy mrożące ceny gazu na poziomie 200,17 zł/MWh, dla odbiorców indywidualnych oznacza to wzrost średnio o 20 proc.

Bon energetyczny 2024 dla najuboższych

Rząd wprowadził bon energetyczny dla gospodarstw domowych o niższych dochodach. Od lipca około 3,5 mln gospodarstw domowych może liczyć na dopłaty do rachunków za prąd i gaz. Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz dochodu.

Jak zaoszczędzić na rachunkach za prąd i gaz?

Podwyżki cen energii są nieuniknione, ale istnieją sposoby, aby zmniejszyć ich wpływ na domowy budżet:

Oszczędzaj energię. Wyłączaj światło, gdy wychodzisz z pomieszczenia, korzystaj z energooszczędnych żarówek, wyłączaj urządzenia z trybu czuwania, bierz krótsze prysznice, pierz w niższych temperaturach.

Porównaj oferty dostawców. Sprawdź, czy Twój obecny dostawca prądu i gazu oferuje najlepsze warunki. Być może warto rozważyć zmianę dostawcy.

Skorzystaj z ulg i dodatków. Sprawdź, czy przysługują Ci ulgi na energię lub dodatki osłonowe, takie jak bon energetyczny, które mogą pomóc w pokryciu kosztów rachunków.

Inwestuj w odnawialne źródła energii. Rozważ montaż paneli fotowoltaicznych lub pompy ciepła, które pozwolą Ci produkować własną energię i uniezależnić się od podwyżek cen.

Monitoruj swoje zużycie energii. Zainstaluj inteligentny licznik lub korzystaj z aplikacji do monitorowania zużycia energii, aby lepiej kontrolować swoje wydatki.