Emerytura minimalna vs groszowe emerytury. Przepisy

Wysokość emerytury przyznawana przez7 ZUS wynika m.in. z wielkości odprowadzonych składek. Jeżeli z wyliczeń ZUS-u wynika, że świadczenie jest niższe niż tzw. emerytura minimalna (od 1 marca br. wynosi 1780,96 zł brutto, jej wysokość podlega co roku waloryzacji), Zakład może je podwyższyć do tej kwoty. Nie dotyczy to jedna wszystkich emerytów. Żeby dostać najniższą emeryturę, trzeba mieć odpowiedni staż ubezpieczeniowy. W przypadku kobiet to 20 lat, w przypadku mężczyzn – 25. Jeżeli w momencie przechodzenia na emeryturę ktoś nie spełni tego kryterium, ZUS przyzna mu takie świadczenie, jakie wynika ze zgromadzonych składek.

Skąd się biorą groszowe emerytury?

Z obowiązujących obecnie przepisów wynika, że po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego emeryturę otrzyma każdy, kto odprowadził jakąkolwiek składkę do ZUS-u. Nawet, jeśli jest to kwota wynikająca z przepracowania na oskładkowanej umowie tylko jednego dnia. Świadczenie wyliczone na podstawie takiej składki wynosi dosłownie kilka groszy miesięcznie. ZUS powinien jednak je przyznać i wypłacać.

Groszowe emerytury w Polsce – przykłady

Z informacji udostępnionych przez ZUS "Faktowi" wynika, że najniższa emerytura w Polsce wynosi obecnie 2 grosze. Otrzymuje ją mieszkanka Biłgoraja (woj. lubelskie), która miała odprowadzone składki za jeden dzień pracy na umowie zlecenia. Inne przykłady groszowych emerytur podawane przez ZUS:

3 gr – świadczenie wypłacane w Szczecinie kobiecie, która przeszła na emeryturę w wieku 60 lat i odprowadziła składki za 1 dzień pracy;

6 gr – emerytura wypłacana w Lublinie kobiecie, która przeszła na emeryturę w wieku 60 lat i miała odprowadzone składki za 8 dni pracy;

6 gr – emerytura wypłacana w Bydgoszczy kobiecie która przeszła na emeryturę w wieku 60 lat i miała odprowadzone składki za 3 miesiące pracy w firmie sprzątającej;

10 gr – emerytura wypłacana w Ostrowie Wielkopolskim mężczyźnie za 3 dni pracy;

11 gr – świadczenie wypłacane w Rzeszowie kobiecie, która przeszła na emeryturę w wieku 60 lat i odprowadziła składki za 1 miesiąc;

16 gr – świadczenie wypłacane w Chorzowie kobiecie która przeszła na emeryturę w wieku 61 lat, odprowadziła składki za 1 miesiąc i 21 dni.

Koszty wypłacania groszowych emerytów

ZUS ma obowiązek przyznania, a potem wypłacania groszowych emerytur. Wydatki jakie w związku z tym ponosi przekraczają wartość świadczenia. Z informacji podawanej przez "Fakt" wynika, że koszt wydania samej decyzji to ok. 100 zł. Z drugiej strony osoby otrzymujące groszowe emerytury mają prawo do trzynastki i czternastki – pełnej wysokości.

Ile osób pobiera emerytury niższe niż minimalna?

Z najnowszej analizy ZUS-u, przeprowadzonej po marcowej waloryzacji rent i emerytur wynika, że liczba emerytur niższych niż emerytura minimalna systematycznie rośnie. W marcu 2023 r. było ich 368,5 tys. a w marcu 2024 r. – 403,8 tys. (wzrost o 9,6 proc.). Rośnie też liczba emerytur wynoszących mniej niż 500 zł. W marcu ubiegłego roku było ich 25,3 tys., a w marcu tego roku – 25,4 tys. W tej liczbie w 2023 r. 6,1 tys. osób pobierało emerytury w wysokości do 100 zł, a w 2024 r. takich osób jest 6,9 tys.