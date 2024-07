Dyrektywa DAC7 – dane wynajmujących u organów skarbowych

1 lipca 2024 roku weszła w życie ustawa, która wprowadza przepisy DAC7 w Polsce. Duże dyskusje toczyły się w na temat tego, jak będzie wyglądała po tej dacie sprzedaż na Allegro czy Vinted. Co jednak istotne, nowe przepisy dotyczą również osób zajmujących się najmem krótkoterminowym.

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Od lipca bowiem portale, które pośredniczą w wynajmie mieszkań, muszą gromadzić dane o użytkownikach i przekazywać je Krajowej Administracji Skarbowej. Wszystkie osoby, które wynajmują noclegi przez takie platformy jak Booking.com czy Airbnb, muszą liczyć się z tym, że serwisy te przekażą organom skarbowym dane osób, które zarabiają dzięki usługom mieszkaniowym. Będą to imiona, nazwiska, PESEL i adresy zamieszkania.

Reklama

Wynajmujesz pokój albo mieszkanie? Spodziewaj się kontroli KAS

W przypadku sprzedaży na OLX czy Allegro obowiązują limity transakcji. Nie każda sprzedaż jest raportowana. Usługi noclegowe takich limitów nie mają, dlatego też wystarczy wynająć mieszkanie na jedną noc, by spodziewać się kontroli. Co więcej, skarbówka może sprawdzić informacje z ostatnich 5 lat.

Krajowa Administracja Skarbowa będzie sprawdzać osoby prywatne zajmujące się wynajmem krótkoterminowym. W oczach organu bowiem każda z nich jest podejrzana o to, że nie uiszcza podatku za świadczone usługi. Wystarczy sprzedać je przez na przykład Booking.com, by znaleźć się na tej liście.

W wypowiedzi dla "Faktu" Grzegorz Żurawski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego, informuje: "Szacujemy, że straty Skarbu Państwa z tytułu działalności »szarej strefy«, wyłącznie w zakresie nieopłaconych podatków wynoszą niemal miliard złotych rocznie. Do tego należałoby doliczyć nieodprowadzone składki ZUS czy lokalne podatki i opłaty należne samorządom".

Wynajem krótkoterminowy – jak powinien być rozliczany?

Jak wynika z wypowiedzi Żurawskiego dla "Faktu", osoby wynajmujące domy, mieszkania lub pokoje na dobę świadczą rzeczywiście usługi hotelarskie. A to oznacza, że według przepisów podatkowych czy Prawa przedsiębiorców, że ma to charakter działalności gospodarczej, co wymaga odpowiedniego rozliczania. Taki wynajem powinien generować następujące opłaty: