Cezary Stypułkowski był wcześniej m.in. prezesem mBanku. Zarządzał tym bankiem bank przez 14 lat. W praktyce szefem PKO S.A. najszybciej zostanie 5 października, ale warunkiem jest wydanie do tego momentu zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego.

To nie koniec zmian w Pekao. Rada nadzorcza Banku Pekao z dniem 10 lipca 2024 powołała również Roberta Sochackiego na stanowisko wiceprezesa zarządu banku, który do czasu powołania Cezarego Stypułkowskiego do składu zarządu banku będzie kierował pracami zarządu. Ponadto z dniem 18 lipca 2024 roku na stanowisko wiceprezesa zarządu powołano również Dagmarę Wojnar.

W związku z powołaniem w skład zarządu, Sochacki złożył rezygnację z członkostwa w radzie nadzorczej banku z dniem 9 lipca 2024 roku. Wskazano, że postępowanie konkursowe na pozostałe stanowiska pozostaje otwarte.

Kim jest nowy prezes Cezary Stypułkowski?

Cezary Stypułkowski od 2010 roku do 4 lipca 2024 r. był prezesem mBanku. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Związku Banków Polskich oraz przewodniczącego Sekcji Banków Dużych przy ZBP. Od 2022 r. zasiada w międzynarodowej radzie doradców MasterCard.

W latach 2006-2010 pracował w J.P. Morgan w Londynie, gdzie od 2007 roku był dyrektorem zarządzającym banku inwestycyjnego J.P. Morgan na Europę Środkową i Wschodnią. W latach 2003-2006 pełnił funkcję prezesa zarządu grupy PZU, a w latach 1991-2003 kierował zarządem Banku Handlowego w Warszawie.

Był członkiem międzynarodowej rady doradczej zarządu Deutsche Banku, Europejskiej Rady Doradców J.P. Morgan, międzynarodowej rady doradczej INSEAD oraz członkiem Geneva Association. Od 2012 jest współprzewodniczącym Emerging Markets Advisory Council przy Institute of International Finance w Waszyngtonie – organizacji reprezentującej blisko 500 instytucji finansowych. Jest doktorem nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego. W późnych latach osiemdziesiątych jako stypendysta Fullbrighta studiował na Business School Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.