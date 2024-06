Reklama

PGNiG wkrótce podniesie ceny gazu. Jest to spowodowane wygasaniem tarcz osłonowych, które obowiązują jedynie do końca pierwszego półrocza 2024 roku. Obecnie, na podstawie ustawy z 15 grudnia 2022 roku, gospodarstwa domowe i inni odbiorcy mają możliwość korzystania z niższych cen gazu dzięki ochronie taryfowej. Cena gazu dla tych użytkowników wynosi 24,62 gr/kWh brutto, a opłaty abonamentowe i dystrybucyjne pozostają na poziomie z końca 2022 roku. Te przepisy, zgodnie z art. 62b ust. 1 pkt 2 Prawa energetycznego, obowiązują do 30 czerwca 2024 roku.

Wyższe ceny gazu od 1 lipca 2024

Nowe, wyższe ceny gazu oraz stawki opłat będą obowiązywać klientów objętych ochroną taryfową od 1 lipca 2024 roku. Podwyżki będą znaczące, co wynika z dokumentu otrzymanego przez redakcję od jednego z czytelników. PGNiG Obrót Detaliczny podniesie cenę gazu o około 45 proc., z 24,62 gr/kWh do 35,79 gr/kWh brutto (z 20,02 gr/kWh do 29,10 gr/kWh netto) dla gazu wysokometanowego grupy E.

Opłaty abonamentowe również ulegną podwyżce - na przykład w grupie W-1.1 z 4,06 zł miesięcznie do 4,12 zł miesięcznie brutto, co stanowi wzrost o 1,5 procent. Tak samo będzie w przypadku gazu zaazotowanego. Dla podgrupy Lw (w ramach grupy taryfowej Z) cena wzrośnie z 24,62 gr/kWh do 35,79 gr/kWh brutto, a dla podgrupy Ls (w ramach grupy taryfowej S) z 24,62 gr/kWh do 36,29 gr/kWh brutto. To oznacza, że ceny wzrosną odpowiednio o 45 procent i 47 procent. Stawki opłat abonamentowych pozostaną na takim samym poziomie jak dla gazu wysokometanowego.

O ile wzrosną rachunki?

Dla klientów korzystających z ochrony taryfowej przeciętny wzrost cen gazu od 1 lipca 2024 roku będzie wynosił około 45-47 procent. W zależności od rodzaju gazu stawki wzrosną z 24,62 gr/kWh do 35,79-36,27 gr/kWh brutto. Należy również wziąć pod uwagę wyższe opłaty dystrybucyjne. Na przykład, opłata zmienna zwiększy się o 55 procent z 5,43 gr/kWh do 8,41 gr/kWh brutto, a opłata stała wzrośnie o 59 procent z 3,85 zł miesięcznie do 6,13 zł miesięcznie brutto w grupie W-1.1. W rezultacie rachunki za gaz wzrosną średnio o 50-60 procent w drugiej połowie 2024 roku w porównaniu do roku 2022.

Dla klientów niewykupujących ochrony taryfowej wzrost cen okaże się o około 59 procent już od lipca 2024 roku. Dlatego większość klientów PGNiG ma czas do końca miesiąca, aby dostosować swoje budżety domowe do wyższych rachunków za gaz. Klienci, którzy nie chcą zaakceptować nadchodzących zmian, mają 14 dni na zrezygnowanie z umowy.

Ceny prądu, gazu i bon energetyczny

W poniedziałek, 10 czerwca Kancelaria Prezydenta RP ogłosiła, że 7 czerwca bieżącego roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 23 maja 2024 roku dotyczącą bonu energetycznego oraz wprowadzenia zmian w niektórych aktach prawnych w celu kontrolowania cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Nowe przepisy obejmują między innymi przyznanie bonu energetycznego dla gospodarstw domowych o niższych dochodach oraz ustalenie maksymalnej ceny energii elektrycznej na drugie półrocze bieżącego roku.

Ustawa przewiduje, że w okresie lipiec-grudzień 2024 roku zostanie ustalona maksymalna cena energii elektrycznej na poziomie 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych oraz 693 zł/MWh dla innych odbiorców wrażliwych, takich jak jednostki samorządu terytorialnego, podmioty użyteczności publicznej oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Jak informuje serwis gazetaprawna.pl, przypadku gazu ustawa likwiduje od 1 lipca zamrożenie ceny dla odbiorców taryfowanych na poziomie 200,17 zł za MWh, a wprowadza cenę maksymalną, równą taryfie największego sprzedawcy detalicznego - PGNiG OD.

Nowe regulacje przewidują również wprowadzenie bonu energetycznego, który będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych o niższych dochodach. Ten bon będzie wypłacany w drugiej połowie 2024 roku i jego kwota będzie uzależniona od liczby osób w gospodarstwie domowym.