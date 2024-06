Płaca minimalna 2025. Dlaczego jej wysokość jest tak ważna?

Decyzja dotycząca wysokości płacy minimalnej ma ogromne znaczenie dla pracowników, firm i budżetu państwa. Ma też oczywiście przełożenie na ogólny stan gospodarki. Jeśli chodzi o samych pracowników, to wystarczy wspomnieć, że w tej chwili w naszym państwie wynagrodzenia na poziomie najniższej krajowej pobiera aż 3,6 mln osób zatrudnionych na umowę o pracę. Dodatkowo wysokość płacy minimalnej przekłada się również na minimalną stawkę godzinową – czyli na zarobki osób pracujących na umowach zlecenia.

Jak ustala się wysokość płacy minimalnej?

W ustaleniach wysokości płacy minimalnej biorą udział strony zrzeszone w RDS (Radzie Dialogu Społecznego). Należą do niej organizacje pracodawców, związki zawodowe oraz strona rządowa. Praktyka i doświadczenie ostatnich lat pokazuje jednak, że kluczowe znaczenie ma to, co proponuje rząd. Pracodawcy i związki zawodowe powinni poznać jego stanowisko do 15 czerwca.

Oprócz konkretnych stawek minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, Rada Ministrów musi także przekazać stronie społecznej informacje o inflacji prognozowanej na przyszły rok i prognozowanym przeciętnym wynagrodzeniu. Dotyczy to też kilku innych wskaźników makroekonomicznych wymienionych ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Te dane są ważne m.in. dlatego, że ustawie powiedziane jest wprost, że rząd musi kierować się tymi wskaźnikami i nie może proponować, by płaca minimalna urosłą o kwotę niższą, niż z nich wynika.

Minimalne wynagrodzenie 2025. Jakie pomysły ma rząd?

Z nieoficjalnych Business Insider Polska wynika, że w tej chwili w rządzie rozważane są dwie stawki. Ministerstwo Finansów proponuje, by minimalne wynagrodzenie w 2025 r. wynosiło 4592 zł brutto. To by oznacza podwyżkę o 292 zł, czyli o 6,8 proc. (w porównaniu do 4,3 tys. zł brutto, czyli stawki, jaka będzie obowiązywać od 1 lipca br.; w tym roku płaca minimalna wzrośnie dwukrotnie – red.). Z kolei Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej chce dać więcej i proponuje, by płaca minimalne wzrosła do 4625 zł brutto.

To by oznaczało podwyżkę 325 zł, czyli wzrost o 7,5 proc., czyli niemal tyle samo, ile wynosi wstępna propozycja dotyczące płacy minimalnej 2025 przedstawiona przez stronę związkową. Przypomnijmy – związki należące do RDS dogadały się między sobą i w oficjalnym piśmie przedstawionym rządowi wskazały kwotę 4650 zł brutto (podwyżka o 350 zł). Związki zastrzegły, że ich stanowisko może się zmienić jeśli zmienią się wskaźniki makroekonomiczne na podstawie których przekazywany jest przyszłoroczny budżet.

Najniższa krajowa 2025. Dlaczego jest tak głośno wokół tego tematu?

Najniższa krajowa ma znaczenie dla portfeli milionów Polaków, właścicieli firm itp. Nic więc dziwnego, że tak wiele mówi się o tym temacie. W tym roku temperaturę dyskusji podnosi dodatkowo kilka innych czynników. Wśród nich – planowane wdrożenie unijnej dyrektywy ws. adekwatnych wynagrodzeń minimalnych. Ogromne znacznie, zwłaszcza w perspektywy pracodawców, ma też fakt, że w wyniku decyzji poprzedniego rządu płaca minimalna na ten rok sporo wzrosła znacząco. Z 3490 zł brutto obowiązującego od 1 stycznia 2023 r. na 4292 zł brutto od 1 stycznia 2024 r. Przedsiębiorcy wskazują, że wpłynęło to negatywnie na kondycję firm. Dlatego w tym roku na wszelkie pomysły podniesienia najniższej krajowej o kwotę wyższą niż wynosi ustawowe minimum reagują bardzo krytycznie.