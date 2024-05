Wesele 2024. Jest coraz drożej

Wesele to dla młodej pary jeden z najważniejszych dni w życiu. Nowożeńcom zwykle zależy więc, by był niezapomniany. A to wiąże się z wydatkami, które z sezonu na sezon są coraz wyższe. Koszty wystroju, pamiątkowych zdjęć i nagrań, didżeja lub zespołu, sali weselnej, a także ślubnych kreacji łącznie dają zawrotną kwotę. W zależności od liczby gości i oprawy uroczystości to dziś wydatek od około 50 do ponad 100 tysięcy złotych. Górnej granicy tu jednak nie ma. Zdarzają się wesela nawet za milion złotych. Wyznacznikiem jest tu wyłącznie kreatywność i zasobność portfela organizatorów.

Ile trzeba zapłacić za salę weselną?

W dużych miastach kwota 400 zł za tzw. talerzyk nie budzi już zdziwienia. Ceny przeważnie mieszczą się w granicach 300-500 zł. Najdrożej jest w szczycie weselnego sezonu, który zwykle liczy się od maja do października. Do tego dochodzi cena tortu weselnego. Przy weselu na około 100 osób to średnio 1,5 - 2 tys. zł. Oddzielnym wydatkiem jest zakup alkoholu, który może wynieść kilka tysięcy złotych. Często trzeba się również liczyć z wynajęciem pokoi hotelowych dla gości, a także dowozem części z nich, co łącznie może dać kolejnych kilka tysięcy złotych.

Koszty wystroju, zdjęć i oprawy muzycznej

Wystrój kwiatowy i inne dekoracje sali to dziś wydatek przynajmniej 5 tys. zł. Do tego trzeba doliczyć koszt bukietu panny młodej i dekorację miejsca ceremonii. Za profesjonalnego fotografa oraz filmowanie wesela trzeba zapłacić średnio 8-10 tys. złotych. Natomiast wynajęcie DJ’a to koszt około 4-6 tys. zł, za zespół wyjdzie przynajmniej 10 tys. zł.

Ślubne kreacje i inne wydatki

Na ślubne kreacje i dodatki młoda para wyda średnio 6-10 tys. zł. Za obrączki trzeba zapłacić około 2 tys. zł. Fryzura i makijaż ślubny to wydatek przynajmniej 500 zł.

Zaproszenia, wynajem autadla młodej pary, pamiątki dla gości, dodatkowe atrakcje jak fotobudka, poprawiny czy wedding planner to kolejne wydatki, które łącznie mogą wynieść od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.