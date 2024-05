Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie wynosi obecnie 8 tys. 408 zł i 79 gr brutto. Wiadomo jednak, że mniej zarabia się na prowincji niż w metropoliach. Fakt.pl przyjrzał się więc miastom wojewódzkim.

Miasta z najwyższymi zarobkami w Polsce

W rankingu wbrew pozorom nie przoduje Warszawa, która przez lata uchodziła za miasto, gdzie zarabia się najwięcej. Stolica Polski, owszem, zmieściła się na podium, jednak dopiero na trzeciej pozycji, z wynikiem 9 tys. 646 zł i 92 gr.

Tylko dwa miasta przekroczyły barierę 10 tys. złotych i są to okupujący drugą lokatę Poznań, gdzie średnia pensja wynosi dokładnie 10 tys. 731 zł i 92 gr brutto oraz zwycięski Kraków z wynikiem 11 tys. 372 zł i 66 gr brutto.

Rekordowe pensje w Krakowie to nie zaskoczenie?

Wysokie pensje w Krakowie już tak nie dziwią. To właśnie w tym mieście mieści się wiele firm outsourcingowych. w Krakowie dużo też zarabia się w branży i gastronomicznej czy turystycznej. Znalezienia szefa kuchni za mniej niż 10 tys. zł graniczy z cudem – mówi fakt.pl ekonomista Marek Zuber.

W przypadku Poznania, na taki wzrost wynagrodzeń wpływ ma bliskość Niemiec. wiele osób jeździ do pracy za zachodnią granicę, a do Poznania przyjeżdża na weekend. To powoduje, że poznańskie firmy muszą podnosić płace, by zatrzymać pracowników – wyjaśnia Zuber.

Ekonomista zauważa jednak, że "ten wzrost wyhamuje". Wiele firm już zwalnia pracowników i przenosi biznesy do innych krajów, bo w Polsce są za wysokie koszty pracy – mówi Zuber. Zastrzega przy tym, że pracownicy nie muszą się obawiać obniżenia wynagrodzeń, lecz liczyć się z ich mniejszym wzrostem.