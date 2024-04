Czym jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłekpogrzebowy to forma wsparcia świadczona przez państwo osobom, które ponoszą koszty związane z pogrzebem bliskiej osoby. Jest on wypłacany z systemu ubezpieczeń społecznych. To ważne świadczenie, które pomaga rodzinom przezwyciężyć trudności finansowe związane z organizacją ceremonii pogrzebowej i pochówkiem. W Polsce zasiłek ten jest regulowany przez przepisy prawa i przysługuje określonym osobom w przypadku zgonu członka rodziny lub też osobom, które poniosły koszty organizacji pogrzebu.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Jak podaje portal ZUS.pl, zasiłek pogrzebowy przysługuje:

członkowi rodziny,

pracodawcy,

domowi pomocy społecznej,

gminie,

powiatowi,

osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,

osobie obcej,

jeżeli pokryli oni koszty pogrzebu.

Do członków rodziny zalicza się: małżonka (w tym także pozostającego w separacji orzeczonej wyrokiem sądu), rodziców, macochę, ojczyma oraz osobę przysposabiającą, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, rodzeństwo, dziadków, wnuki oraz osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zasiłekpogrzebowy przysługuje po śmierci:

osoby, która miała przyznaną emeryturę lub rentę,

osoby, która miała przyznaną emeryturę pomostową,

osoby, która była ubezpieczona w ZUS,

osoby, która miała przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,

osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,

cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,

osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,

osoby, która pobierała rentę socjalną,

osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,

osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,

członka rodziny osoby wymienionej w punktach 1–4, 8 i 11.

Warto przy tym zaznaczyć, że zasiłek pogrzebowy przysługuje wyłącznie z jednego tytułu.

Jaka jest wysokość zasiłku pogrzebowego?

Zasiłekpogrzebowy przysługuje:

członkowi rodziny – wynosi on wówczas 4000 zł , niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu a także

, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu a także osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej,gminie,powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

W sytuacji, gdy koszty pogrzebu były poniesione przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do wysokości poniesionych przez nich kosztów pochówku. Obecna wysokość zasiłku obowiązuje od 1 marca 2011 roku. Według obietnic rządzących jego wysokość ma wzrosnąć od 1 lipca 2024 do kwoty 6450 zł.

Jakie dokumenty i w jakim terminie należy złożyć do ZUS?

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych następujące dokumenty:

wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12).

(druk Z-12). akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.

oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a w przypadku, gdy oryginały te zostały złożone w banku, wówczas należy przedstawić kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.

dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).

zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Dokumenty te powinno się złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której wnioskujący opłacił koszty pogrzebu. Po tym terminie następuje przedawnienie roszczeń - chyba, że ważnych przyczyn nie można było tego zrobić wcześniej.