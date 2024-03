Daniel Obajtek był prezesem Orlenu od 2018 r. Odwołano go ze stanowiska z dniem 5 lutego br. Kilka dni temu Onet ujawnił, że w trakcie pandemii CBA podsłuchiwało (prawdopodobnie przy użyciu Pegasusa) Adama Buraka, członka zarządu Orlenu ds. marketingu i komunikacji oraz bliskiego współpracownika samego Obajtka. W efekcie w materiałach operacyjnych znajdują się również wypowiedzi Obajtka.

Z treści podsłuchów wynika na przykład, że Orlen nawiązał współpracę z tym samym handlarzem bronią, który sprzedał niesprawne respiratory ministerstwu zdrowia. Na transakcji, która najprawdopodobniej nie doszła do skutku, spółka mogła stracić ok. 1 mln dolarów. Były prezes Orlenu podważa wiarygodność opublikowanych materiałów.

Daniel Obajtek – plany zawodowe

W najnowszej rozmowie z "Super Expressem" Daniel Obajtek został zapytany m.in. o dalsze plany zawodowe. Były prezes Orlenu zapewnił, że nie interesuje go kierowanie partią polityczną. "W żadnym wypadku. Przecież jest już prezes (PiS - Jarosław Kaczyński - red.)" – stwierdził. "Mam sporo propozycji. Zastanawiam się nad polityką, ale podkreślam: żadnej decyzji jeszcze nie podąłem. Na tę chwilę mam nawet propozycje z firm międzynarodowych" – powiedział.

Jakie doświadczenie zawodowe ma Daniel Obajtek?

Były prezes Orlenu drogę zawodową rozpoczął w rodzinnej firmie Elektroplast. W latach 2006-2015 był wójtem gminy Pcim. W latach 2016-2017 był prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a w latach 2016-2018 – członkiem rady nadzorczej spółki Lotos Biopaliwa. W latach 2017-2018 stał na czele Grupy Energa. Z tej spółki trafił na fotel prezesa Orlenu.

Jakie wykształcenie ma Daniel Obajtek? Szkoła średnia

Droga zawodowa Daniela Obajtka i błyskawiczne awanse w okresie rządów PiS-u budziły kontrowersje. Dziennikarze przyjrzeli się również jego wykształceniu. Okazało się, że media pisały o nim jeszcze w okresie, gdy był uczniem Technikum Weterynaryjnego w Nowym Targu oraz przewodniczącym Krajowej Rady Młodzieży Samorządów Uczniowskich. W tamtym czasie Obajtek był dwukrotnie wyrzucany ze szkoły. Zarzucano mu m.in. destabilizację samorządu, szkalowanie dobrego imienia wychowawcy i szantażowanie rady pedagogicznej.

Z treści artykułu w "Rzeczpospolitej" (na który powołał się Onet) wynika też jednak, że przyszły prezes Orlenu był dobrym uczniem, cieszącym się popularnością wśród kolegów. Ostatecznie Daniel Obajtek maturę zdał w technikum rolniczym w Myślenicach w 1995 r.

Wykształcenie Daniela Obajtka. Studia wyższe i MBA

Obajtek skończył studia w 2014 roku, już jako wójt Pcimia. Jest absolwentem Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu.Kolejnym etapem jego edukacji były studia MBA (Master of Business Administration). Obajtek odbył je w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. To firma specjalizująca się m.in. w organizacji studiów MBA, realizująca je we współpracy z Porto Business School.

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów jest związana z Orlenem. Powiązania te opisywał Onet. Z informacji opublikowanych w marcu 2021 r. wynika, że szef studiów MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów jest też wiceszefem rady nadzorczej spółki z grupy Orlen. Chodzi o firmę Centrum Edukacji, która kiedyś nazywała się Centrum Edukacji Przemysłu Naftowego. Centrum Edukacji to wspólna spółka Orlenu i Gdańskiej Fundacji.

Daniel Obajtek rozpoczął studia MBA w 2017 r. Orlen nie odpowiedział na pytania Onetu o to, ile czasu studiował. "Standardowo studia MBA w gdańskiej firmie trwają dwa lata. A jeśli tak, to Obajtek skończył je już jako prezes Orlenu, bo na czele naftowej spółki stanął na początku 2018 r. W ten sposób Obajtek skończył studia podyplomowe w firmie, która jest jego biznesowym partnerem" – stwierdził Onet.