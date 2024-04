Minister Aktywów Państwowych Borys Budka poinformował w czwartek w TVN 24, że "wszystko wskazuje na to", że w przyszłym tygodniu dojdzie do wyboru prezesa Orlenu. Przypomniał, że w konkursie na członków zarządu Orlenu zgłosiło się 260 kandydatów.

Przedłuża się procedura wyboru zarządu

Budka tłumaczył dlaczego przedłuża się procedura wyboru zarządu największej polskiej. - Dbamy o to, by spółka miała profesjonalny zarząd" - zapewnił. "Staram się też, na ile to możliwe - zanim wejdzie dyrektywa europejska - żeby zadbać o uczestnictwo osób różnej płci, w związku z czym, to też jest jednym z kryteriów - zaznaczył.

Myślę, że w przyszłym tygodniu - nie rozmawiałem jeszcze z przewodniczącym rady prof. Popiołkiem (prof. Wojciech Popiołek przewodniczący rady nadzorczej Orlenu), czy będą podejmować tę decyzję - ale wszystko wskazuje na to, że powinni być gotowi w przyszłym tygodniu - poinformował Budka.

Premier nie ingeruje w sprawy kadrowe spółek skarbu państwa

Minister pytany o to, czy decyzja o wyborze prezesa Orlenu będzie konsultowana z premierem Donaldem Tuskiem odpowiedział, że premier nie ingeruje w sprawy kadrowe spółek skarbu państwa, ale oczywiście o takich kwestiach jak przedstawiciele w radzie nadzorczej, to ja zawsze informuję, kogo Skarb Państwa wskazuje. Ważne jest, by były to osoby kompetentne, odpowiednie i do tej pory nie miałem żadnych zastrzeżeń ze strony premiera - zaznaczył minister.

Pan premier z pewnością, jak każdy z nas, dowie się o decyzji rady nadzorczej w odpowiednim czasie - stwierdził Budka. - Mogę zapewnić, że jeżeli rada nadzorcza będzie chciała przedstawić tę krótką listę, to pan premier zostanie poinformowany również o tym - dodał.

Termin składania zgłoszeń w rozpisanym 14 lutego postępowaniu kwalifikacyjnym na członków zarządu upłynął w piątek (1 marca br.) o godz. 15. W wyznaczonym terminie wpłynęło 260 zgłoszeń kandydatów i kandydatek - poinformował wówczas koncern.

Zgodnie z procedurą, są one analizowane przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń rady nadzorczej. Po zbadaniu zgłoszeń pod względem formalnym i merytorycznym, ma on przygotować dla rady listę kandydatów i kandydatek na poszczególne stanowiska w zarządzie.

Zgodnie z ogłoszeniem, w postępowaniu kwalifikacyjnym rada nadzorcza Orlenu zamierza wyłonić prezesa, wiceprezesa ds. finansowych oraz wiceprezesa ds. strategii i zrównoważonego rozwoju, a także sześciu członków zarządu – ds. upstream, energetyki i transformacji energetycznej, sprzedaży detalicznej, ds. korporacyjnych, ds. handlu hurtowego i logistyki oraz ds. produkcji.

Daniel Obajtek nie jest już prezesem

Od 5 lutego prezesem Orlenu nie jest już Daniel Obajtek, który wcześniej oddał się do dyspozycji rady nadzorczej. Od 7 lutego zarząd płockiego koncernu pracuje w składzie: Witold Literacki jako p.o. prezesa zarządu; delegowani czasowo do wykonywania czynności członków zarządu członkowie rady nadzorczej - Kazimierz Mordaszewski, Tomasz Sójka i Tomasz Zieliński oraz członek zarządu Józef Węgrecki.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, w którym Skarb Państwa ma 49,9 proc. akcji. Poosiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie. Zarządza także segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczy węglowodorów. Rozwija jednocześnie segment odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej - do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.