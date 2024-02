Donald Tusk wraz z Ursulą von der Leyen wydali oświadczenie.

Pieniądze europejskie dla Polski będą odblokowane. W przyszłym tygodniu zapadną 2 decyzje ws. KPO, które uwolnią do 137 mld euro dla Polski pochodzące z funduszu Next Generation i polityki spójności. Jest to wspaniała wiadomość dla Europy i dla Polski, to wasze osiągnięcie- powiedziała szefowa KE.

Cieszę się z planu działania, który zaprezentował rząd państwom członkowskim w tym roku. To bardzo silne oświadczenie i mapa drogowa dla Polski - dodała.

Pierwsza płatność w ramach kolejnego funduszu to jest 1,4 mld euro, które będą dostępne bezpośrednio dla polskich rolników, aby pomóc im w modernizacji ich produkcji i w wejściu na nowe rynki - zapowiedziała.

Szefowa KE o sytuacji w Polsce i na granicy z Ukrainą

Odnośnie specyficznej sytuacji na granicy Polski z Ukrainą, "to tutaj słuchamy i działamy". Na przykład umowa o transporcie drogowym, którą będziemy aktualizować - podkreśliła szefowa KE.

Jak wyjaśniała, "wzięliśmy w pełni wasze obawy pod uwagę". Dzisiaj eksport z Ukrainy poprzez Morze Czarne został zwiększony i dobrze, dlatego, że odciąża to granice lądowe - zauważyła szefowa KE.

Podkreśliła również, że powinniśmy skupić się na wsparciu dla Ukrainy, na odbudowie jej eksportu dla całego świata.

Von der Leyen zaznaczyła, że w sobotę będzie druga rocznica, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę.Wspieramy Ukrainę i na pewno pojawią się konsekwencje tej wojny w Europie. Ukraińcy walczą o praworządność, walczą o demokrację, o wolność przeciwko tyrani, walczą o nasze wartości, o nasze bezpieczeństwo i dlatego wspierać ich będziemy tak długo, jak będzie to konieczne - podkreśliła szefowa KE.

"Polska ważnym graczem"

Polska jest naprawdę ważnym graczem w Unii Europejskiej. Jesteście kluczowym partnerem dla Belgii, dla Unii Europejskiej. Macie bardzo dobrze funkcjonującą gospodarkę i macie ogromny udział, jeśli chodzi o promowanie europejskich wartości - powiedział premier Belgii.

Polacy okazali wspaniałe wsparcie ludziom, którzy uciekli z Ukrainy. I powtarzamy to wciąż, że wspaniałe było to wsparcie. I naprawdę jesteśmy wam winni za to wiele wdzięczności. I dzięki temu możemy się zaangażować w wasze wdrażanie reform, właśnie te reformy będziemy wspierać, to co, będziecie robić - powiedział de Croo.

Nie na co dzień możemy się dowiedzieć, że tak wielka kwota 137 miliardów będzie uwolniona na rzecz Polski - mówił.

Tusk: Mamy to

Mamy to. To jest naprawdę ważny dzień. Na polskie to jest 600 mld zł, to jest góra pieniędzy, którą dobrze wykorzystamy - mówił Tusk.

"Rolnictwo, bezpieczeństwo, KPO i partnerstwo w Europie. O tym dzisiaj w Warszawie będę rozmawiać z @vonderleyen i @alexanderdecroo." - zapowiadał na platformie X Donald Tusk.

Tusk o sytuacji rolników

Na czwartkowej konferencji prasowej premier Donald Tusk wyjaśnił, że jednym z głównych tematów rozmów będzie sytuacja za naszą wschodnią granicą. Zapowiedział również, że podczas oświadczeń dla mediów publicznie skomentuje potrzebę zmiany polityki europejskiej w kontekście sytuacji na granicy z Ukrainą.

Premier zaznaczył, że "na polskiej granicy z Ukrainą chronimy interesy nie tylko polskich rolników", ponieważ jest to granica europejska. Prawie w każdym państwie europejskim rolnicy i producenci buntują się przeciwko niektórym przepisom, niektórym zasadom, jakie przyjęto - podkreślił.

Chciałbym, żeby to wreszcie dotarło do świadomości wszystkich bez wyjątku uczestników tego zjawiska, tego problemu. To jest wspólny obowiązek UE uregulowanie tego w taki sposób, aby rynek europejski, i w tym przede wszystkim z naszego punktu widzenia polscy rolnicy nie byli w tej sytuacji, w jakiej są dzisiaj - dodał.