Urząd Skarbowy wysyła listy behawioralne do Polaków, gdy występują wątpliwości co do prawidłowego wykonywania przez podatnika obowiązków podatkowych, jednak brak jest podstaw do przeprowadzenia kontroli. Listy te zawsze zawierają zakończenie w postaci zapowiedzi monitorowania przez fiskusa. Prawnicy wyrażają obawy, uznając to za działanie bezprawne.