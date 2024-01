Trzynasta emerytura 2024. Kto ją otrzyma?

Trzynasta emerytura przysługuje zarówno emerytom pobierającym świadczenia z ZUS-u, jak i ubezpieczonym w KRUS-ie oraz pobierającym emerytury mundurowe. Prawo do trzynastki mają też osoby otrzymujące inne świadczenia, np. renty rodzinne, renty szkoleniowe, renty z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne itd. Trzynastka nie przysługuje tym, którzy na dzień 31 marca 2024 będą mieli zawieszone prawo do świadczeń.

13. emerytura 2024. Kwota brutto i netto

Wysokość 13. emerytury równa jest kwocie emerytury minimalnej. Ta ostatnia podlega waloryzacji. Kwota waloryzacji ustalana jest na podstawie kilku wskaźników, w tym przeciętnego wynagrodzenia. Do waloryzacji w 2024 r. brane będzie pod uwagę przeciętne wynagrodzenie w 2023 r. Wartość tego wskaźnika GUS opublikuje w lutym. Wtedy też poznamy dokładną wysokość emerytury minimalnej, a tym samym – wysokość 13. emerytury. Już w tym momencie można jednak podać szacunkową kwotę.

Z wyliczeń ekonomistów wynika, że 13. emerytura w 2024 r. wyniesie ok. 1779 zł brutto. Od tej kwoty należy jednak odliczyć składki naubezpieczenie zdrowotne (9 proc.) oraz podatek dochodowy (12 proc.). "To znaczy, że na konta emerytów trafi mniejsza kwota – w przedziale od 1397,51 do 1408,57 zł na rękę (netto)" – podaje "Dziennik Gazeta Prawna".

Kiedy będzie wypłacana 13. emerytura?

Większość emerytów otrzyma pieniądze z 13. emerytury w kwietniu 2024 r., razem z wypłatą regularnej emerytury. Wypłata trzynastej emerytury nastąpi automatycznie. Nie trzeba składać żadnych wniosków.

Czternasta emerytura 2024. Komu przysługuje?

Do 14. emerytury uprawnione są te same osoby, które mają prawo do trzynastki. W przypadku tego świadczenia jest jednak jedno ważne zastrzeżenie. Dokładna wysokość 14. emerytury zależy od wysokości "zwykłej" emerytury otrzymywanej przez daną osobę. "Czternastki nie dostaną osoby, których emerytura przekracza 5500 zł brutto" – pisze "Dziennik Gazeta Prawna". "Pełną 14. emeryturę dostaną ci emeryci, którzy otrzymują świadczenia w wysokości do 2900 zł brutto miesięcznie. Osoby otrzymujące wyższe emerytury będą miały pomniejszoną 14. emeryturę, zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę" – informuje gazeta.

Maksymalna wysokość czternastki w 2024 r. wyniesie 2650 zł brutto. Po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne i podatku da to kwotę ok. 2200 zł netto. Wypłata czternastek najprawdopodobniej odbywać się będzie we wrześniu lub październiku.