Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła deklaracje PIT za 2023 rok

Nawet kilka milionów osób otrzyma w najbliższym czasie deklaracje podatkowe PIT za 2023 rok od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli pobierasz świadczenia z ubezpieczeń społecznych, możesz spodziewać się dokumentów.

Wysyłki już się rozpoczęły, a przekazywanie deklaracji będzie się odbywało do końca lutego bieżącego roku.

Jakie deklaracje otrzymują świadczeniobiorcy?

ZUS wysyła świadczeniobiorcom odpowiednio PIT-40A, PIT-11A lub PIT-11.

Osoba, której zostanie dostarczony PIT-40A, nie musi składać zeznania podatkowego do urzędu, z kolei w przypadku PIT-11 i PIT-11A można złożyć roczne rozliczenie do urzędu lub poczekać do 30 kwietnia 2024 roku, kiedy to US zaakceptuje zeznania PIT-37 wygenerowane w usłudze Twój e-PIT.

Czy ZUS rozlicza nadpłaty podatku?

W komunikacie możemy przeczytać, że ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców, którym wychodzi nadpłata podatku ani tych, którzy mieszkają w krajach, z którymi łączą Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Świadczeniobiorca rozlicza się albo samodzielnie z urzędem skarbowym, albo w ogóle nie musi tego robić, jeśli nie uzyskał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń.

Czym jest PIT-40A?

PIT-40A to deklaracja, którą otrzymają emeryci i renciści pobierający świadczenie z ZUS-u przez cały rok kalendarzowy i mają niedopłatę podatku lub rozliczenie podatku wynosi zero złotych.

Deklaracja PIT-11 i PIT-11A – kogo dotyczą?

PIT-11 otrzymują osoby, które pobierały w ubiegłym roku świadczenie po osobie zmarłej, alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeśli małżonkowie pozostają w rozdzielności majątkowej.

Z kolei PIT-11A jest wystawiany osobom, które pobierały inne niż emerytura i renta świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, takie jak na przykład zasiłek macierzyński czy świadczenie rehabilitacyjne. Nie jest konieczne pobieranie ich przez cały rok, deklarację otrzymają również osoby, które nie są aktualnie świadczeniobiorcami. PIT ten otrzyma również osoba, która złożyła w ZUS-ie oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem lub dziećmi, wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.