Milionom Polaków kończy się ważność dowodów osobistych

Jak podaje "Fakt", który uzyskał informacje w resorcie cyfryzacji, w 2024 roku ważność stracą dowody osobiste niemal 2 mln 702 tys. Polaków.

Swoje dokumenty powinny sprawdzić osoby, które osiągnęły pełnoletniość w 2014 roku lub w tym czasie wyrabiały swój dokument, bez względu na wiek. Dowód osobisty jest bowiem obecnie wydawany właśnie na 10 lat.

Czy dostaniesz przypomnienie o upływającej dacie ważności dowodu?

Obowiązkiem posiadaczadowodu osobistego jest sprawdzenie, czy nie stracił on ważności. Nie otrzymuje się żadnego powiadomienia w tej sprawie – ani elektronicznie, ani listownie.

Jakie kary grożą za posługiwanie się nieważnym dowodem osobistym?

Warto pilnować daty ważności dowodu osobistego, ponieważ jej przekroczenie może się wiązać z dotkliwymi karami. Jeżeli używać będziesz nieważnego dowodu, możesz zapłacić nawet do 5 tys. zł.

Stracisz też możliwość korzystania z bankowości elektronicznej – najczęściej to właśnie bank przypomina o tym, że kończy się ważność twojego dowodu. Warto pilnować komunikatów.

Brak ważnego dowodu (szczególnie jeśli nie posiadasz paszportu) uniemożliwi ci przemieszczanie się po Unii Europejskiej i strefie Schengen. Problem może również się pojawić przy próbie odebrania przesyłek poleconych czy chociażby zlecenia przelewu w banku.

Jak przedłużyć ważność dowodu?

Aby odnowić dowód osobisty, który traci ważność w 2024 roku, należy złożyć wniosek o jego wymianę w dowolnym urzędzie gminy. Nie musi to być urząd miejsca zameldowania, Czas oczekiwania na nowy dokument to 30 dni. Warto go uwzględnić i złożyć wniosek odpowiednio wcześniej.

Wyrobienie nowego dowodu osobistego jest bezpłatne.

Nieważny dowód osobisty a dokument w aplikacji mObywatel

Od pewnego czasu możemy się także posługiwać dowodem osobistym z poziomu aplikacji mObywatel. Czy traci on ważność razem z wersją plastikową? Wersja elektroniczna jest równoznaczna z plastikową, jednak nie jest to ten sam dokument.

Oznacza to, że dowód plastikowy i elektroniczny w aplikacji mają odmienna serię i numer oraz datę ważności. Może więc zdarzyć się tak, że choć fizyczna wersja straci ważność, posiłkowanie się aplikacją będzie prawidłowe. Co jednak należy podkreślić, to fakt, że dowodu osobistego z aplikacji nie można używać za granicą oraz do potwierdzenia tożsamości przy wydawaniu nowego dokumentu. Stąd konieczność pilnowania daty ważności wersji fizycznej.