Sejm w czwartek wieczorem wznowił obrady, ma przeprowadzić głosownia; wcześniej o głos poprosił premier Morawiecki.

Zgłosiliśmy ok. trzy tygodnie temu bardzo ważne projekty. Warto, aby Polacy wiedzieli, co się z nimi dzieje. Pierwszy to wakacje kredytowe, drugi - tarcza energetyczna, trzeci - 0 VAT na żywność - mówił premier Morawiecki.

Słyszałem tutaj z tej izby, że gdybyśmy chcieli naprawdę to zrobić, to przyjęlibyśmy rozporządzenie. Zdecydowałem, że jutro lub pojutrze podpiszemy rozporządzenie o zerowym VAT na żywność - zapowiedział Morawiecki.

"Marszałek Sejmu zajmuje się walką o srebrny przycisk na YouTube"

"Nie będziemy czekać na opieszałe decyzje nowego Marszałka Sejmu, który zajmuje się walką o srebrny przycisk na YouTube, ani opozycyjnej większości, która pisze kolejne buble prawne pod dyktando lobbystów. Polskie rodziny tym bardziej nie mogą czekać!" - napisał premier na platformie X.

Zerowy VAT na żywność

Od 1 lutego 2022 r., w Polsce obowiązuje obniżona do 0 proc. stawka VAT na żywność, która wcześniej objęta była 5 proc. stawką podatku. Obniżona stawka VAT na żywność obowiązuje do końca 2023 r.

Wśród produktów z zerową stawką VAT znajdują się: mięso i ryby oraz przetwory z nich, mleko i produkty mleczarskie, jaja, miód naturalny, orzechy, warzywa i owoce oraz ich przetwory, tłuszcze zwierzęce i roślinne jadalne, zboża i przetwory ze zbóż, w tym pieczywo i pieczywo cukiernicze, jak również określone preparaty i mleko do żywienia niemowląt i dzieci oraz dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.