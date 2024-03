Obniżona stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze obowiązywała od 1 lutego 2022 roku. Została wprowadzona, gdy inflacja za styczeń 2022 roku wynosiła 9,2 proc.

Spadek inflacji

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja w styczniu 2024 roku spadła do 3,9 proc.. Było to najniższe tempo wzrostu cen konsumpcyjnych od marca 2021 roku. Również tempo wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych spadło - do 4,9 proc. w styczniu 2024 roku, co jest najniższym poziomem od września 2021 roku.

Prognozy na przyszłość

Szacuje się, że zarówno inflacja, jak i tempo wzrostu cen żywności utrzymają się w tendencji spadkowej w lutym i marcu 2024 roku. Niższej dynamice cen żywności sprzyjać będą spadkowe tendencje cen na światowych rynkach rolnych oraz silny efekt bazy, wynikający z wysokiego wzrostu cen żywności w roku poprzednim - informuje resort finansów.

Dane GUS

GUS opublikuje dane dotyczące inflacji ogółem oraz dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych za styczeń i luty 2024 roku (po uwzględnieniu nowych wag) 15 marca 2024 roku.

O ile mogą wzrosnąć rachunki?

"VAT na żywność wzrośnie do 5 proc. Dla budżetu państwa to ok 12 mld zł dodatkowych wpływów w skali roku. Dla gospodarstw domowych rocznie to koszt ok 800-1000 zł" - stwierdził na portalu X ekonomista Rafał Mundry.

"Gdy 100 zł tygodniowo wydajesz na zakupy żywności (ze stawką 0 proc.) to koszt 5 proc. VAT to ok 250 zł rocznie. Gdy wydajesz 200 zł tygodniowo-> roczny koszt powrotu 5 proc. VAT=ok 500 zł. Gdy 300 zł wydajesz/tygodniowo na żywność-> roczny koszt=750 zł" - wylicza ekspert.