To jest od dziesięciu do dwunastu miliardów w budżecie. Patrząc na te wszystkie wyzwania, trzeba było podjąć tę decyzję. To trzeba było zrobić, bo to było też złe rozwiązanie, jeśli chodzi o pomaganie ubogim. To był zły instrument. Poza tym inflacja jest już niska - stwierdził Dudek.

Obniżka VAT na żywność

Jak stwierdził, obniżka VAT na żywność była odradzany przez ekonomistów i przez instytucje międzynarodowe. - Pamiętam, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy mówił do wszystkich krajów, że jeżeli chcecie walczyć z ubóstwem energetycznym, żywnościowym, bo jest wysoka inflacja, to nie obniżajcie masowo podatków. Bo one działają na wszystkich. Ktoś, kto jest bogaty, kupuje włoskie sery, wędliny i wydaje kilkaset więcej niż emeryt na żywność w ciągu miesiąca. To on z tych pięciu procent może korzystać miesięcznie stówkę, dwie stówki. A w tym czasie ktoś, kto potrzebuje pomocy, korzysta kilkanaście złotych. Przecież to kompletnie nie ma sensu. Lepiej jest wprowadzić celowaną pomoc - wyjaśnił ekspert.