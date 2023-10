Cyfrowa transformacja: jak wpływa na biznes

Cyfrowa transformacja nawiązuje do procesów wykorzystania technologii cyfrowych w celu tworzenia nowych modeli biznesowych lub też zmiany dotychczasowych. Wszystko dzieje się po to, aby sprostać szybko zmieniającym się wymaganiom rynkowym i biznesowym w erze cyfrowej. Cyfrowa transformacja to nie tylko nowoczesna technologia, dotyczy ona całej organizacji, ludzi procesów czy strategii biznesowych.

Do kluczowych punktów transformacji cyfrowej zalicza się między innymi:

wdrażanie nowych technologii takich jak np.: sztuczna inteligencja (AI), chmura obliczeniowa, technologie mobilne, analiza dużych zbiorów danych (big data) czy Internet Rzeczy (IoT),

wykorzystywania analizy danych do podejmowania lepszych decyzji biznesowych, prognozowania trendów czy też lepszego zrozumienia potrzeb rynku a także

automatyzacji, optymalizacji oraz cyfryzacji kluczowych procesów biznesowych mających na celu zwiększenie efektywności.

Zmiany na rynku pracy w związku z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji zachodzą duże zmiany na rynku pracy. Jak podaje serwis Bankier.pl, według danych z LinkedIn od 2015 roku umiejętności wymagane na poszczególne stanowiska uległy zmianie o około 25 proc. Przewiduje się, że wraz z rozwojem AI ten trend się nasili. Wraz z wdrażaniem nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, obecni pracownicy firm muszą zostać przeszkoleni w zakresie nowych narzędzi i technologii, aby mogli skutecznie pracować w cyfrowym środowisku. A od tych nowo rekrutowanych wymagane są już pewne umiejętności związane z AI.

Prompt engineer, czyli "zaklinacz AI". Nowy zawód związany ze sztuczną inteligencją

Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji na rynku pracy pojawia się zapotrzebowanie na prompt engineerów (inżynierów podpowiedzi) potocznie nazywanych "zaklinaczami AI". W sieci znajdziemy również określenie "code-collar workers" oznaczające pracowników różnych działów, którzy używają AI do realizacji swoich obowiązków zawodowych.

Prompt to krótki tekst lub zapytanie, które jest używane do komunikacji z systemami opartymi na sztucznej inteligencji jak np.: ChatGPT.Odpowiednio sformułowane prompty jasno określają intencję oraz oczekiwania wobec systemu opartego na AI. Dzięki temu uzyskiwane są lepsze rezultaty, a odpowiedzi na dobrze zadane pytania są bardziej precyzyjne.

Zadaniem prompt engineera jest projektowanie oraz optymalizacja promptów, aby jakość odpowiedzi systemu była jak najlepsza. Dzięki znajomości pracy z modelami sztucznej inteligencji prompt engineer może wykorzystać ich potencjał maksymalnie z bardzo dobrym skutkiem. Jest to bardzo pomocne np.: w analizie danych i podejmowaniu decyzji na ich podstawie, prognozowania trendów czy też w zarządzaniu projektami.