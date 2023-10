Ceny pelletu drzewnego - trendy

Przypomnijmy, że ceny pelletu drzewnego w Polsce w 2022 r. wzrosły z 850 zł na początku roku do nawet 3000 zł za tonę w grudniu. Wiosną 2023 r. zaczęły spadać. W lipcu analitycy podawali, że kształtują się na poziomie od ok. 1,6 tys. zł do ok. 2,5 tys. zł za tonę. Wskazywano, że widać tu pewną stabilizację, jednak o powrocie do cen sprzed ubiegłorocznego piku raczej nie powinniśmy marzyć. Analizując ceny pelletu w październiku 2023 r. - widać lekkie spadki.

Ceny pelletu u dystrybutorów - cena za paletę

Z naszego przeglądu cen pelletu drzewnego oferowanego przez dystrybutorów wynika, że w październiku 2023 r. najwięcej ofert oscylowało w przedziale 1500-2000 zł za paletę. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, że analizując ceny podawane przez dystrybutorów trzeba zwrócić uwagę na kilka elementów:

Pellet najczęściej sprzedawany jest na palety, ale paleta palecie nierówna. Warto sprawdzić, ile de facto pelletu kupimy w podanej cenie. Najwięcej ofert dotyczyło 975 kg, ale natknęliśmy się też na oferty dotyczące 990 kg oraz 1005 kg.

Pellet najczęściej pakowany jest w worki 15 kg. Część dystrybutorów oferuje sprzedaż na worki, ale tylko przy odbiorze osobistym.

Analizując ostateczny koszt zakupu pelletu, trzeba uwzględnić transport (niekiedy dystrybutorzy oferują transport gratis na terenie całej Polski, aczkolwiek jest to raczej wyjątek, niż reguła. Na takie oferty jednak da się trafić).

Przykładowe ceny pelletu drzewnego u dystrybutorów – październik 2023

Oto przykładowe ceny pelletu u dystrybutorów z kilku regionów Polski. Dla celów porównawczych wzięliśmy pod uwagę jeden rodzaj palet.

Woj. mazowieckie, cena 1669 zł, paleta 975 kg.

paleta 975 kg. Woj. zachodniopomorskie, c ena od 1500 do 2000 zł za paletę 975 kg.

za paletę 975 kg. Woj. lubelskie, cena 1776 zł za paletę 975 kg.

za paletę 975 kg. Woj. śląskie, cena od nieco ponad 1330 zł do prawie 1800 zł za paletę 975 kg.

Ceny pelletu październik 2023 – markety budowlane, platformy sprzedażowe

Pellet drzewny w swojej ofercie mają również najpopularniejsze markety budowlane. Tam punktem wyjścia przy podawaniu cen jest cena za worek 15 kg. To dobre rozwiązanie np. dla tych, którzy potrzebują mniejszej ilości pelletu, albo po prostu chcą przetestować jakiś konkretny rodzaj. Należy jednak przygotować na to, że ceny będą nieco wyższe niż u dystrybutorów. W październiku 2023 r. zaczynały się od prawie 30 zł za worek. Dla porównania – u dystrybutorów, którzy na swoich stronach informowali o możliwości zakupu tej ilości pelletu – ceny dochodziły do 30 zł za worek.

Oferty sprzedaży pelletu pojawiają się również na platformach sprzedażowych (Olx, Fb itp.). Z naszego przeglądu wynika, że można tam znaleźć np. atrakcyjne cenowo oferty mniejszych producentów i dystrybutorów. Wiele ofert oscylowało w granicach 1100-1300 zł za paletę 975 kg.

Ceny pelletu drzewnego październik 2023 – oferty promocyjne

Jak już wspomnieliśmy, z naszego krótkiego przeglądu cenowego wynika, że ceny pelletu u progu sezonu grzewczego 2023/2024 były nieco niższe niż latem 2023. Osobom, które właśnie teraz planują zakup opału przydać się może informacja, że w sieci można znaleźć wiele promocyjnych ofert sprzedaży pelletu. Producenci obniżają ceny np. tak, gdzie sprzedają "końcówki serii", tzn. z oferty wynika, że liczna palet dostępnych w danej cenie jest ograniczona. Obniżki najczęściej oscylują w granicach 100-200 zł za paletę.

Co ma wpływ na cenę pelletu drzewnego?

Patrząc z perspektywy klienta, na cenę pelletu drzewnego wpływ mają jego parametry jakościowe takie jak np. wilgotność, zawartość popiołu, wartość opałowa, a także rodzaj surowca czy certyfikaty. Z punktu widzenia producentów i dystrybutorów, kluczową rolę odgrywają ceny surowca (trocin drzewnych, a patrząc szerzej – drewna). Z tego powodu skokowy wzrost cen drewna w 2022 r. tak bardzo odbił się na cenach pelletu. Na cenę tego materiału opałowego wpływają również koszty produkcji (m.in. energia elektryczna i koszty pracownicze), transportu czy certyfikacji.

Ile trzeba pelletu, żeby ogrzać dom?

Na koszt ogrzania domu pelletem wpływa wiele parametrów. Od wielkości samego budynku i tego, czy jest ocieplony, po wydajność pieca i jakość samego pelletu. Dlatego szacując koszty, trzeba wziąć pod uwagę duże różnice, jakie mogą się tu pojawić. Jak podaje portal kb.pl, średnie zużycie pelletu w domu jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 120 m kw. i zapotrzebowaniu energetycznym rzędu 130 kW/m kw./rok wynosi niespełna 3,5 tony. Przy średniej cenie 1700 zł za 975 kg pelletu, daje to kwotę ponad 6000 tys. zł.