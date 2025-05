W poniedziałek ok. godz. 7.30 złoty osłabił się o 0,49 proc. do euro, które było wyceniane na prawie 4,29 zł. Kurs polskiej waluty w stosunku do dolara, który kosztował 3,83 zł, osłabił się o 0,18 proc. Z kolei do franka szwajcarskiego polska waluta osłabiła się o 0,51 proc. - frank kosztował 4,58 zł.

Złoty w dół! Wzrost kursów euro, dolara i franka w powyborczy poranek [KURSU WALUT 19.05.2025]

W piątek ok. godz. 16.25 euro było wyceniane na prawie 4,27, dolar amerykański na niemal 3,82, a frank szwajcarski na prawie 4,57 zł.