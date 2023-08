Reklama

Ustawa regulująca podwyższenie świadczeń emerytalnych i rentowych już weszła w życie. Przepisy tego dokumentu zakładają, że jednorazowy dodatek w formie 14. emerytury wyniesie 2 650 zł brutto. Osoby uprawnione do tego świadczenia to emeryci i renciści, których regularne świadczenia nie przekraczają 2 900 zł. Wartość tego dodatku będzie stopniowo zmniejszana w przypadku wyższych emerytur lub rent, stosując zasadę obniżania złotówkę za złotówkę. Minimalna gwarantowana kwota tego dodatku to 50 zł brutto.

Kwota 14. emerytury nie aż taka wysoka

Początkowo planowano, że czternastki będą niższe i wyniosą 1 588,44 zł. Jednak w przepisach pozostawiono pewną furtkę, która umożliwia ustalenie wyższej kwoty tego świadczenia. To Rada Ministrów ma decydujący wpływ na to kiedy takie dodatkowe świadczenia zostaną wypłacone. W tym roku planuje się uruchomienie ich we wrześniu. Okazuje się jednak, że to, że kwota 14. emerytury jest wyższa, nie oznacza, że świadczeniobiorcy otrzymają jej pełną kwotę.

Te składki zostaną odliczone od 14. emerytury

Seniorzy muszą mieć więc na uwadze, że nawet jeśli ich emerytury nie są wysokie, to 2 650 zł brutto nie będzie kwotą, którą otrzymają. Po wliczeniu różnych podatków i obciążeń faktyczne wypłaty netto będą znacznie niższe, bowiem pewną część dodatkowych środków seniorzy będą zobowiązani oddać państwu. W praktyce, we wrześniu seniorzy zapłacą podwójnie na rzecz państwa. Składka zdrowotna, która wynosi dziewięć procent, zostanie potrącona zarówno od ich emerytury, jak i od przyznanej trzynastej emerytury. Podobnie będzie w przypadku zaliczki na podatek dochodowy (PIT), która zostanie pobrana od dodatkowego świadczenia, nawet jeśli senior wcześniej nie podlegał opodatkowaniu.

Ile wyniesie 14. emerytura po odliczeniu składek?

Portal Fakt przygotował tabelę, w której zostały przedstawione dokładne wyliczenia 14. emerytur oraz tego, ile z niej trzeba będzie oddać państwu. Przykładowo jeżeli twoja emerytura wynosi 1588,44 zł brutto, to otrzymasz 1445,48 zł na rękę. W takiej sytuacji 14. emerytura będzie wynosiła 2650 zł brutto, jednak od tej kwoty trzeba będzie odliczyć zaliczkę na PIT – tutaj w kwocie 209 zł, oraz składkę zdrowotną – w kwocie 238,50 zł. W konsekwencji czternastka nie wyniesie 2650 zł, a 2202,50 zł netto, po odliczeniu składek.

Analogicznie jeżeli emerytura wynosi 5500 zł brutto, to na rękę senior otrzyma 4645 zł. W takiej sytuacji 14. emerytura wyniesie 50 zł brutto, jednak od tej kwoty trzeba odliczyć jeszcze zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 6 zł, oraz składkę zdrowotną w kwocie 4,50 zł. Ostatecznie "czternastka" takiej osoby wyniesie 39,50 zł na rękę.

Kiedy zostanie wypłacona 14. emerytura?

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił 18 sierpnia tego roku, że dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone razem z wrześniowymi przelewami. Oficjalny termin wypłaty 14. emerytury został zatwierdzony w projekcie rozporządzenia, ustalając go na wrzesień. Czternasta emerytura jest wypłacana razem z regularnymi emeryturami i rentami w ustalonym wcześniej terminie płatności, co oznacza, że seniorzy otrzymają jeden przelew.