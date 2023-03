Jak przypomniał resort, w czwartek zostało przyjęte rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej przewidujące nadzwyczajne środki wsparcia dla sektorów zbóż i nasion oleistych w Bułgarii, Polsce i Rumunii.

"Dzięki zrozumieniu trudnej sytuacji producentów rolnych z regionów przygranicznych i poparciu projektu rozporządzenia przez zdecydowaną większość państw członkowskich polscy rolnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia w wysokości 29,5 mln euro" - dodano.

Ministerstwo przypomniało, że zgodnie z zapowiedzią wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka kwota 29,5 mln euro będzie powiększona z krajowego budżetu w maksymalnym, dopuszczalnym poziomie 100 proc. "Polscy rolnicy otrzymają wsparcie w wysokości około 280 mln zł w związku ze stratami spowodowanymi importem zboża z Ukrainy" - przekazano.

Pomoc na wniosek Polski

Resort podkreślił, że unijna pomoc została przyznana na wniosek Polski, mając na uwadze trudną sytuację producentów rolnych, których dochody spadły w związku z rekordowym napływem zboża z Ukrainy. "Środki mają zostać wypłacone do 30 września br." - poinformowano.

Jak przekazało MRiRW, KE zapowiedziała ponadto, że prawdopodobnie już w kwietniu przedstawi propozycję kolejnej transzy pomocy.

W środę podczas rolniczego "okrągłego stołu" wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk przypomniał, że Komisja Europejska zaakceptowała już program pomocy na kwotę 600 mln zł na dopłaty do sprzedanego zboża po niższych cenach. Wkrótce będą też kolejne pogramy pomocowe z unijnej rezerwy kryzysowej, które z krajową dopłatą wygenerują ponad 520 mln zł na wsparcie producentów zbóż. Razem na rekompensaty dla rolników będzie 1 mld 120 mln zł.

Według resortu rolnictwa propozycje przewidują, że: rząd wystąpi do KE o przywrócenie ceł na zboże z Ukrainy; wzmocnione zostają kontrole na granicy, a do czasu otrzymania wyniku badania transport zostaje wstrzymany; 600 mln złotych z budżetu krajowego trafi do producentów pszenicy i kukurydzy; dodatkowe 520 mln złotych z rezerwy kryzysowej trafi do rolników; będą uwzględnione pozostałe gatunki zbóż i rzepaku. Ponadto będą dopłaty do transportu dla rolników i podmiotów zajmujących się obrotem zbóż w wysokości 100, 150, 200 zł do tony pszenicy lub kukurydzy w zależności od odległości od portów bałtyckich. Rząd RP wystąpi do KE o zgodę na udzielenie tej pomocy - zapowiedziało MRiRW.

Michał Boroń