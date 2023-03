"Lech Kaczyński" dostarczył do terminala LNG w Świnoujściu 70 tys. ton LNG z terminala Sabine Pass w USA. Jak podkreślał w czasie uroczystości w terminalu wicepremier Jacek Sasin, to przełomowy dzień i dziś można powiedzieć, że Polska zbudowała swoją niezależność.

"Polska jest suwerenna energetycznie"

Polska jest bezpieczna, Polska jest niezależna i suwerenna energetycznie. Ani jeden procent ropy i gazu nie trafia do Polski z Rosji - mówił wicepremier. Jak podkreślił, to jest "wielki komunikat dla Polaków, to wielkie pokazanie tego, jak potrzebna jest odważna i skuteczna polityka w trudnych czasach".

Mogę z tego miejsca złożyć zapewnienie, że z tej drogi nasz rząd, nasza formacja polityczna, nie zejdzie, że w dalszym ciągu bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo Polaków będzie dla nas tym najważniejszym wyzwaniem, któremu będziemy chcieli sprostać tak, jak sprostaliśmy dotychczas - oświadczył szef resortu aktywów państwowych.

Dywersyfikacja regionu

Sasin przypomniał, że polityka uniezależniania energetycznego Polski od dostaw surowców z Rosji została zapoczątkowana przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który - jak wspomniał wicepremier - wskazywał, że aby Polska mogła się rozwijać musi być bezpieczna, także w zakresie energetyki.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w czasie uroczystości mówił, że "dziś wyrwaliśmy się spod buta rosyjskiego i daliśmy bezpieczeństwo Polakom". Dywersyfikujemy nie tylko Polskę, ale i cały region - dodał.

Jak podkreślał, koncern multienergetyczny, jakim jest Orlen został stworzony nie tylko po to, aby zarabiał, ale też żeby miał siłę negocjacji i dawał bezpieczeństwo. W dzisiejszym świecie liczą się wielkie koncerny które robią potężne inwestycje, bez inwestycji nie będziemy mieć bezpieczeństwa - mówił Obajtek. Podkreślał, że Orlen zainwestuje 70 mld zł we wzrost wydobycia ropy i gazu, najwięcej w Norwegii, ale także w Polsce, Kanadzie i Pakistanie. Jednak - jak zauważył - nie da się oderwać inwestycji w wydobycie od inwestycji w logistykę, takich jak flota ośmiu gazowców.

Kaczyński: Flota da zdolność operacyjną

Flota da zdolność operacyjną by być dostawcą gazu w wymiarze globalnym i uczestniczyć w światowym handlu gazem - napisał z kolei w specjalnym liście z okazji uroczystości prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Z kolei prezes Gaz-Systemu - operatora świnoujskiego terminala Marcin Chludziński oceniał, że wraz z przybyciem pierwszej jednostki z floty Orlenu "zamyka się pewna klamra bezpieczeństwa". Jak dodał, bezpieczeństwo to nie projekt, który się kiedyś kończy, są kolejne inwestycje jak trwająca rozbudowa gazoportu.

Metanowiec "Lech Kaczyński"

"Lech Kaczyński" to pierwszy z ośmiu metanowców zamówionych przez PGNiG. Jednostka została zbudowana w stoczni Hyundai Heavy Industries w Ulsanie w Korei Południowej, a połowie grudnia 2022 r. została oficjalnie ochrzczona. Drugi z serii - "Grażyna Gęsicka" - przechodzi obecnie próby morskie u brzegów Korei Płd. Dwa kolejne gazowce zostaną dostarczone w 2024 r., a w 2025 r. – następne cztery.Każdy z zamówionych statków ma prawie 300 m długości i przewozić będzie 174 tys. m sześc. LNG, czyli ok. 70 tys. ton skroplonego gazu, co odpowiada ok. 100 mln m sześc. gazu w stanie lotnym.