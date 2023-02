Na noworoczną zwyżkę inflacji wpłynęło głównie wygaszenie większości składowych tarczy antyinflacyjnej . Zostały przywrócone wyższe stawki VAT (energia elektryczna z 5 proc. do 23 proc.,gaz ziemny z 0 proc., do 23 proc., energia cieplna z 5 proc. do 23 proc.) oraz akcyza na energię elektryczną - podkreślił w analizie danych GUS Kamil Łuczkowski, ekonomista Banku Pekao.

Chociaż wzrost cen żywności i energii staje się mniej dotkliwy, to równocześnie wciąż rośnie. Zdaniem analityków w styczniu mogła osiągnąć nawet 12 proc. w ujęciu rocznym. "Silny wzrost inflacji bazowej odzwierciedla utrzymującą się szeroką presję inflacyjną w polskiej gospodarce” - skomentowali ekonomiści Credit Agricole Bank Polska. To będzie utrudniaćpodejmowanie decyzji o obniżkach

Razem z finalnymi danymi za styczeń zostanie opublikowany wskaźnik inflacji w lutym . Będzie on ważny dlatego, że właśnie w lutym nastąpi szczyt inflacji. Później roczne tempo wzrostu cen powinno szybko hamować. Przyśpieszenie inflacyjne będzie związane z działaniem efektów statystycznych: przed rokiem ceny w lutym spadły z uwagi na obniżki podatków pośrednich. Także statystyczny charakter będzie miał spadek inflacji w kolejnych miesiącach: wystarczy, by miesięczne zwyżki cen były niższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

W wielu krajach w styczniu inflacja się obniżyła. W Wielkiej Brytanii spadek był większy od oczekiwań. W strefie euro wskaźnik zharmonizowany spadł z 9,2 proc. w grudniu do 8,5 proc. miesiąc wcześniej. We Włoszech inflacja zwolniła do 10,1 proc. z 11,6 proc. w grudniu. Regulowane ceny energii w grudniu notowały jeszcze wzrost w skali roku o 70 proc. Miesiąc później był już prawie 11-proc. spadek. W Niemczech inflacja lekko przyśpieszyła, bo nie było dopłat do rachunków za energię jak w poprzednim miesiącu. W Czechach roczna inflacja przekroczyła poziom Polski. W samym styczniu ceny urosły tam o 6 proc. To największy miesięczny wzrost od 1997 r., odkąd są dostępne porównywalne dane.