Paradoksalnie także nasi rozmówcy z rządu przekonują, że ustawa wiatrakowa to właśnie superkamień milowy. W politycznym sensie jest nim choćby dlatego, że Niemcy mają tu duże interesy, poza tym to wpisuje się w unijny Green Deal - argumentuje jeden z naszych rozmówców. Inny dodaje, że może nie wynika to wprost z aneksu do KPO, w którym szczegółowo rozpisane są wszystkie kamienie milowe, ale z bieżących kontaktów rządu z unijnymi komisarzami. Wśród nich są tacy, którzy sugerują, że tematu nie odpuszczą - słyszymy.