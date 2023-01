Co istotne,. Tu eksperci podzielili się niemal po równo: część spodziewa się mocnego odbicia po złagodzeniu restrykcji covidowych, inni dostrzegają sporą dozę niepewności co do efektów tych zmian. Państwu Środka nie grozi za to – według zdecydowanej większości z nich – kryzys inflacyjny. W jeszcze jaśniejszych barwach ekonomiści widzą przyszłość Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Azji Południowej i Wschodniej oraz regionu Pacyfiku, które mają stosunkowo największe szanse na utrzymanie korzystnej dynamiki rozwojowej. Coraz powszechniejsze oczekiwanie recesji widać także na rynkach. Ostatnie tygodnie przyniosły kolejne spadki notowań gazu w głównym europejskim hubie w Rotterdamie do poziomu najniższego od grudnia 2021 r. Mimo perturbacji na rynkach paliw związanych z wchodzeniem w życie sankcji naftowych wobec Rosji na stosunkowo niskim poziomie utrzymują się także ceny ropy. W grudniu baryłka ropy Brent kosztowała średnio 81 dol. i była o ponad 10 dol. tańsza niż w listopadzie. Podobne ceny utrzymywały się także w pierwszej połowie stycznia.