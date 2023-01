- Ołeno, ty i twój naród wbrew wszelkim oczekiwaniom opieracie się rosyjskiej inwazji i wypieracie najeźdźcę, mimo okrutnych ataków na cywilów i ostrej zimy; nawet to nie zachwiało waszą postawą, przez ostatni rok twoja ojczyzna poruszyła świat i zainspirowała Europę i mogę cię zapewnić, że Europa będzie zawsze przy was- mówiła von der Leyen, zwracając się bezpośrednio do obecnej na sali Ołeny Zełenskiej, pierwszej damy Ukrainy, która zabrała głos przed przewodniczącą KE.

- Wielu miało wątpliwości, czy wsparcie Europy dla Ukrainy będzie tak niezachwiane, ale oto dziś Ukraina jest krajem kandydującym do Unii Europejskiej - zaznaczyła von der Leyen.

"Nie będzie bezkarności"

Przypomniała, że państwa UE przekazują Ukrainie coraz więcej broni, przyjęły także ponad 4 mln uchodźców z tego kraju. - Wprowadziliśmy też najostrzejsze sankcje w historii, które wywołają w Rosji dekady recesji i pozbawią jej przemysł dostępu do jakichkolwiek współczesnych technologii - dodała przewodnicząca KE.

- Nie będzie bezkarności dla rosyjskich zbrodni i nie zaprzestaniemy pomagać Ukrainie - podkreśliła von der Leyen. Przypomniała, że we wtorek przekazano pierwszą partię europejskiej pomocy makroekonomicznej dla Ukrainy - 3 z 18 mld euro przewidzianych na 2023 r. - Te pieniądze pozwolą na ustabilizowanie sytuacji na Ukrainie, wypłacanie pensji, utrzymanie szkół - wyliczała.

"Szybkie i wspólne działania"

- Reakcja Europy na wojnę pokazuje, że jesteśmy w stanie zjednoczyć się w ważnych sprawach- zaznaczyła przewodnicząca PE. Jako przykład szybkich i wspólnych działań podała zmianę w europejskiej polityce energetycznej. - Jeszcze rok temu Europa była bardzo zależna od paliw kopalnych z Rosji, przez co narażała się na limity dostaw, groźby i manipulacje Putina, ale przez rok pokonaliśmy tę niebezpieczną zależność - mówiła von der Leyen. Wyliczyła, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Europa m.in. zmniejszyła dostawy rosyjskiego gazu o 80 proc., ograniczyła konsumpcję tego surowca i wypełniła nim swoje magazyny.