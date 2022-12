Reklama

Jak wyjaśnił "Washington Post", systemy tzw. Joint Direct Attack Munition (JDAM) mogą być zainstalowane w różnych rodzajach broni. Wojsko amerykańskie użyło tej technologii w bombach o wadze 1000 kg. Zazwyczaj są w nie wyposażone bombowce i myśliwce.

Zaawansowana broń

"Nie było od razu jasne, czy prezydent Biden lub któryś z jego głównych doradców ds. bezpieczeństwa narodowego zatwierdził proponowany transfer JDAM-ów na Ukrainę. (…) Nie wiadomo też, czy ukraińskie siły zbrojne będą stosować zestawy w samolotach, czy w broni naziemnej" – zauważył waszyngtoński dziennik.

Jak dodano, ukraińskie siły powietrzne polegają głównie na starzejących się sowieckich odrzutowcach MiG. Do tej pory Pentagon szukał sposobów na ich unowocześnienie, zamiast dostarczać nowsze zachodnie samoloty, co wymagałyby skomplikowanego szkolenia.

"Administracja Bidena wyposażyła wcześniej Ukrainę w inną zaawansowaną broń, w tym wystrzeliwane z powietrza pociski antyradarowe o dużej prędkości lub HARM, aby wzmocnić zdolność tego kraju do przeprowadzania ataków lotniczych. Broń ta działa jednak inaczej niż naprowadzany przez GPS JDAM, wykrywający promieniowanie emitowane przez rosyjskie jednostki" – wyjaśnił "WP".

Irytacja Kremla

Amerykańska gazeta przypomina, że Kreml zareagował z irytacją na napływ zachodniej pomocy wojskowej. Sugerował możliwość użycia broni jądrowej na Ukrainie i ostrzegał przed możliwością wojny z NATO. Dlatego Waszyngton starał się zachować ostrożność w zatwierdzaniu arsenałów używających nowej technologii. Rosja mogłyby to postrzegać bowiem jako eskalację.

We wtorek wysocy urzędnicy amerykańscy powiadomili "WP" o przygotowaniach do dostarczenia Ukrainie systemu rakietowego Patriot, najbardziej zaawansowanej broni obrony powietrznej amerykańskich sił. Nie zatwierdził tego jeszcze prezydent.

Dziennik podkreśla, że przywódcy z Kijowa zwracają się do USA o pomoc we wzmocnieniu obrony powietrznej. Nieustanne ataki Rosja na sieć energetyczną kraju prowadzą bowiem do wyłączania wszystkich kluczowych mediów, w czasie gdy nadchodzi zima.

Pomoc warta 20 mld dolarów

Od rosyjskiej inwazji, wszczętej 24 lutego, USA przeznaczyły około 20 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski