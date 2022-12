Zgodnie z kontraktem ze szwedzką firmą Saab Bofors Dynamics, która opracowała projekt tych wyrzutni, będą one produkowane w zakładach firmy Thales w Irlandii Północnej. W ramach zamówienia ok. 500 sztuk NLAW ma trafić do brytyjskiej armii w przyszłym roku, a w latach 2024-2026 kolejne kilka tysięcy.

Reklama

"Ta broń odegrała decydującą rolę we wsparciu armii ukraińskiej"

Ta lekka broń przeciwpancerna nowej generacji odegrała decydującą rolę we wsparciu armii ukraińskiej w odpieraniu sił rosyjskich dokonujących nielegalnej inwazji. Współpracując z naszymi najlepszymi partnerami przemysłowymi, kontynuujemy wypełnianie naszych zobowiązań wobec NATO, zapewniając naszym siłom zbrojnym stałe dostawy tej broni w nadchodzących latach, jednocześnie wspierając brytyjskie miejsca pracy w całym kraju - oświadczył minister Wallace.

NLAW, znane też jako MBT LAW, to ręczne jednostrzałowe wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych krótkiego zasięgu typu fire and forget. Ważące 12,5 kg wyrzutnie mogą jednym strzałem z odległości od 20 do 800 metrów zniszczyć czołg przeciwnika. Stanowią one znaczącą część z 10 tys. sztuk broni przeciwpancernej, którą Wielka Brytania przekazała Ukrainie. Jak zaznaczyło brytyjskie ministerstwo obrony, ich poręczność, niezawodność i dokładność znacząco zwiększyły zdolności obronne Ukrainy po rosyjskiej napaści.

Reklama

Z Londynu Bartłomiej Niedziński