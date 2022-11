Politycy często mówią bzdury i dosyć często robią to świadomie. Wiedzą, że wśród ich zwolenników niemała część to zupełne głąby, a jeszcze większa to głąby funkcjonalne – ludzie na co dzień umysłowo sprawni, ale dający wolne swoim zwojom mózgowym akurat w kwestiach związanych z polityką.

PiS nie jest finansowany przez Putina, a sprawa „dwóch wież" nie jest „przekrętem stulecia", niemniej dysponent zwojów odwraca się w drugą stronę – i szafa gra. Jeżeli zaś chodzi o tych, całkiem w końcu licznych zainteresowanych polityką, a nie wyłączających myślenia, nawet kiedy słyszą miłe sobie rzeczy, to na koniec pozostaje im i tak zagłosować na swoich, chociażby nie wiem co oni wygadywali. Po prostu ci nawykli do myślenia oddadzą swój głos bez przyjemności. Coś tam im zaświta, że, powiedzmy, bzdury Kaczyńskiego nie robią już takiego wrażenia jak kiedyś, dotknął m.in. przykrego zjawiska klakierstwa. Cóż, zawsze znajdą się pieczeniarze (liczni!), którzy będą klaskali. Andrzej Stankiewicz, analizując niedawno w Onecie, czemu nie robią już takiego wrażenia jak kiedyś, dotknął m.in. przykrego zjawiska klakierstwa. Cóż, zawsze znajdą się pieczeniarze (liczni!), którzy będą klaskali.