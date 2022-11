Protestowały, bo to na kobiety spada ogromny ciężar donoszenia takiej ciąży, a także poród. To kobiety będą na porodówce patrzeć na inne szczęśliwe mamy i to one narażają swoje życie, jeśli wada płodu zagraża ich życiu. Jedno z haseł, które mi zapadły w pamięć z czasów protestów przeciwko wyrokowi TK , brzmiało „Nie chcę być trumną”. Myślę, że ono bardzo dobrze oddaje to, że kobiety w znacznie większym stopniu dotyka ta zmiana przepisów. Ale to nie jest tak, że kobiety nie chcą mieć dzieci.

Badania konsekwentnie pokazują, że kobiety chcą mieć przeciętnie dwójkę dzieci . A co więcej, takie pragnienia mają także kobiety z wykształceniem wyższym. Pod tym względem niewiele różnią się od kobiet o niższym poziomie wykształcenia, ale to im rzadziej udaje się te plany zrealizować, i to mimo tego, że z reguły mają lepszą sytuację finansową. Luka pomiędzy dzietnością planowaną a pożądaną wśród kobiet z wykształceniem wyższym jest najwyższa w krajach, gdzie kobiety uzyskują najsłabsze wsparcie w łączeniu pracy zawodowej z opieką, i to zarówno od swoich partnerów, jak i od państwa. Czyli w krajach, gdzie większą część odpowiedzialności za opiekę nad dziećmi zrzuca się na kobiety.

Strasznie nie lubię tego sformułowania. Co to znaczy „podbić dzietność”? Możemy pomóc młodym ludziom zrealizować ich pragnienia prokreacyjne. Ale nie możemy zmusić do posiadania dzieci tych, którzy nie chcą ich mieć. A co do Czech, to, po pierwsze, Czechy są bogatsze. Po drugie, nie są krajem katolickim. Wyrastamy też z innej tradycji: o ile w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w socjalizmie kobiety były zachęcane do szybkich powrotów do pracy zawodowej po urodzeniu dziecka, to w Czechach i na Węgrzech matki z reguły wycofywały się z rynku pracy do ukończenia przez dziecko trzeciego roku życia, i tak dzieje się do dziś. Wreszcie, w Czechach kwestie związane z formowaniem rodzin nie budzą aż takich wielkich emocji jak w Polsce. U nas każda decyzja, która wpływa na rodziny, wywołuje ogromne emocje. Świetnym przykładem jest tu program 500+ - w innych krajach takie dodatki na dzieci to element zwykłej polityki rodzinnej. W Polsce są one zarzewiem politycznych i ideologicznych dyskusji.