W poniedziałek do Sejmu wpłynął poselski projekt noweli ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Projekt został przygotowany przez posłów PiS. Przewiduje on, że odwołanie członków organów zarządzających spółek o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i regionu: PERN, Orlen, PSE, Gaz-System, Polfa Tarchomin, może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw bezpieczeństwa strategicznego.

Reklama

Ziobro pytany w Polsat News jak jego ugrupowanie zagłosuje ws. tego projektu zwrócił uwagę, że Solidarna Polska jest środowiskiem, które podejmuje decyzje demokratycznie "wtedy, kiedy materia jest na stole i wiemy jakie są założenia i konkretne zapisy takiej ustawy". - Nie było takiej rozmowy wcześniej z nami, dlatego też nie podjęliśmy w tej sprawie decyzji. Jeżeli nie ma rozmowy, to też nie ma decyzji na "tak" - powiedział.

Wyraził jednocześnie przekonanie, że rozmowy będą się toczyć i Solidarna Polska podejmie decyzję w sprawie projektu po zapoznaniu się z jego zapisami.

Dopytywany o zapisy projektu Ziobro stwierdził, że "jest to jakiś pomysł, jakaś idea". - Przedyskutujemy i wtedy chętnie zajmę stanowisko - dodał.

Reklama

Ziobro przyznał, że na tę chwilę jego środowisko jest "co najmniej zdystansowane" i nie wie "jaki będzie finalny efekt naszych rozmów". - Być może zagłosujemy, a może nie zagłosujemy. To jest demokracja - mówił.

Reklama

"Koryto na wieki"

Przeciwko takiej ustawie jest opozycja. Lider PO, podczas spotkania z mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego nazwał projekt "programem koryto na wieki". - Oni chcą sobie zagwarantować na długie lata synekury, pozycje, wysokie pensje, nieruchomości - wszystko z czego zasłynęła ta ferajna, która tak obsiadła spółki Skarbu Państwa - ocenił.

Z kolei zdaniem posłowie Polski 2050, celem projektu autorstwa posłów PiS jest "powołanie rady bezpiecznych stołków" i "zabetonowanie" spółek strategicznych. - To niemoralne i nieetyczne, będziemy wnioskować o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - podkreślali posłowie Polski 2050 Mirosław Suchoń i Paulina Hennig-Kloska.

Jak uzasadniał sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski, utworzenie rady ds. bezpieczeństwa strategicznego ma na celu zapewnienie stabilności zarządzania strategicznymi spółkami skarbu państwa.

Rafał Białkowski