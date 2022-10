– Ujmę to tak: Amerykanie na pewno nie pozwolą, by Ukraina przegrała. Ale w USA jest przekonanie, że na pewnym etapie dojdzie do rozmów i Ukraina z Rosją będą się musiały jakoś porozumieć. Waszyngton chce więc, by Kijów miał w tych negocjacjach jak najsilniejszą pozycję. Ale nikt nie będzie go zmuszał do ich rozpoczęcia. Polityka administracji prezydenta Bidena jest jasna: nic o Ukrainie bez Ukrainy – ocenia Michał Baranowski, szef German Marshall Fund w Warszawie. – Ale będąc ostatnio w Kijowie, nie odniosłem wrażenia, by Ukraińcy chcieli szybko siąść do stołu rokowań. U nich panuje przekonanie o możliwości odbicia całego zajętego przez Rosję terytorium – dodaje. I wyjaśnia, że Amerykanie skalą swojej pomocy umiejętnie sterują tak, by wojna nie eskalowała. Tu nie chodzi o niechęć do poniżenia Putina, lecz o ryzyko rozszerzenia konfliktu na inne kraje regionu. Zapewne dlatego ukraińscy obrońcy nie doczekali się jeszcze pocisków domających zasięg aż 300 km.