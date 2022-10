Getin Noble Bank to największy spośród czterech banków poddanych w ostatnich latach przymusowej restrukturyzacji. Dlatego należało się spodziewać, że i skarg na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wszczęciu tej procedury wobec GNB będzie więcej niż w innych bankach. Mimo to „skala skarżenia” może zaskakiwać. "Do tej pory do Funduszu dotarło ok. 7,5 tys. skarg” – informuje biuro prasowe BFG zaznaczając, że to stan na piątkowe popołudnie. Można się spodziewać, że finalna liczba będzie jeszcze wyższa.

Kto może skarżyć

Sytuacja frankowiczów Getin Noble

Dotychczasowe przypadki przymusowej restrukturyzacji w Polsce Reklama Ustawa o BFG przewiduje, że skargę wnosi się za pośrednictwem Funduszu, który ma dwa tygodnie na przygotowanie odpowiedzi i przekazanie skargi do sądu administracyjnego. Ten zaś w ciągu miesiąca powinien ją rozpatrzyć. W przypadku wniesienia kasacji Naczelny Sąd Administracyjny ma na rozstrzygnięcie dwa miesiące. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym rozpatrzenie wielu skarg może być połączone. Tak było we wcześniejszych przypadkach. Kto może skarżyć Zgodnie z ustawą o BFG skargę na decyzję o przymusowej restrukturyzacji może złożyć „każdy, kogo interes prawny został naruszony decyzją". W przypadku każdego z poddanych procedurze banków z takim dokumentem występowała rada nadzorcza. Ona otrzymuje uzasadnienie decyzji BFG i ma od tego momentu siedem dni na wniesienie skargi. GIIF nałożył na ING Bank Śląski ponad 21 mln zł kary administracyjnej Zobacz również Reklama W odniesieniu do GNB „naruszenie interesu prawnego" dotyczy również akcjonariuszy i obligatariuszy. Papiery Getin Noble były notowane na giełdzie, a zostały umorzone, więc stały się bezwartościowe. Najliczniejszą grupą są jednak posiadacze walutowych kredytów hipotecznych. Zgodnie z decyzją BFG, większa część działalności Getin Noble Banku została przeniesiona do banku pomostowego. Nie dotyczy to jednak spłacających hipoteki w walutach. I można się spodziewać, że to oni są autorami dużej części skarg. Do ich składania aktywnie zachęcały kancelarie prawne specjalizujące się w sporach frankowiczów z bankami. Sytuacja frankowiczów Getin Noble W imieniu naszych klientów złożyliśmy prawie 350 skarg na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotycząca pozostawienia portfela CHF w Getin Noble Bank w restrukturyzacji. To był wyjątkowo pracowity tydzień… – informowała na Facebooku Beata Sobierajska Kancelaria Radcy Prawnego. Reklama Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku sprawia, że spłacający hipoteki walutowe w tym banku – o ile zdecydowali się na pozew o unieważnienie kredytu – znaleźli się w gorszej sytuacji niż klienci innych banków. Już wkrótce będą się bowiem procesować ze spółką w stanie upadłości, a pierwszy w kolejce do zaspokajania roszczeń wobec masy upadłościowej jest BFG. W nie lepszym położeniu są ci, którzy wygrali już z Getin Noble i są w trakcie egzekwowania wyroku. "Postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające skierowane do majątku podmiotu w restrukturyzacji wszczęte przed wszczęciem przymusowej restrukturyzacji podlega umorzeniu" – mówi ustawa o BFG. Przewiduje ona też, że: „W czasie trwania przymusowej restrukturyzacji w stosunku do podmiotu w restrukturyzacji niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego i postępowania zabezpieczającego". "Prawomocny wyrok sądu administracyjnego stwierdzający wydanie przez Fundusz decyzji z naruszeniem prawa nie wpływa na ważność czynności prawnych dokonanych na jej podstawie" – mówi ustawa. Możliwe jest jednak uzyskanie odszkodowania. We wcześniejszych przypadkach przymusowej restrukturyzacji żadna ze skarg nie została uwzględniona przez sąd. Dotychczasowe przypadki przymusowej restrukturyzacji w Polsce Styczeń 2020 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku. Działalność została przejęta przez bank pomostowy, konieczne było umorzenie części depozytów niegwarantowanych; zrestrukturyzowana instytucja działa pod nazwą „Bank Nowy" z nowymi właścicielami z sektora spółdzielczego Kwiecień 2020 – Bank Spółdzielczy w Przemkowie. Działalność została przejęta przez SGB-Bank Grudzień 2020 – Idea Bank. Podstawowa działalność została przejęta przez Bank Pekao Wrzesień 2022 – Getin Noble Bank. Podstawowa działalność została przejęta przez instytucję pomostową Łukasz Wilkowicz twitter