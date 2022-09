Z oddziału psychiatrycznego w podwarszawskim Konstancinie w piątek zaczęto wywozić pacjentów do innych miast w Polsce . Ten, na którym przebywali, został 1 września zawieszony z powodu braku personelu. Sprawdziliśmy, jak sytuacja wygląda w reszcie kraju – Konstancin nie jest jedynym tego typu przypadkiem. Braki lekarzy stają się normą, a nie wyjątkiem.

I choć problem pojawia się co roku, to jak wynika z sondy przeprowadzonej przez DGP – tendencja jest wyraźnie wzrostowa. Uzyskaliśmy odpowiedzi z 11 województw. Tylko w tym półroczu zawieszono – z powodu braków kadrowych – ponad dwa razy więcej oddziałów niż w całym 2019 r. (71 oddziałów; w 2019 r. – 30).

Uwzględniając inne powody, w sumie zawieszono już w tym roku 156 oddziałów. W całym 2019 r. było ich 100. Nasilanie się zjawiska potwierdzają województwa. Kłopot ze znalezieniem rąk do pracy to, jak tłumaczą ich przedstawiciele, jeden z dwóch – oprócz remontów – głównych powodów, dla którego dyrektorzy szpitali czasowo je zawieszają. Oto kilka przykładów: w województwie śląskim do sierpnia tego roku z powodów kadrowych zawieszono 20 oddziałów, w tym samym okresie 2021 r. – 15, a 2019 r. – 7.