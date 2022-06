Czy będzie się to opłacało i lekarze będą zalecać pacjentom badania? Jak wynika z szacunków DGP po rozmowach z laboratoriami i lekarzami ceny oferowane przez NFZ są wyższe niż te, które będą musiały zapłacić podmioty laboratorium, Jednak poziom zysku będzie zależało od wielkości przychodni, a więc liczby wykonywanych badań: im więcej, tym taniej. Dla przykładu przy teście na obecność HCV placówka otrzyma 22 zł, przeciętnie laboratoria “biorą” przy badaniach np. wykonywanych dla szpitali 10 zł.

Chodzi o pierwszy etap reformy Podstawowej Opieki Zdrowia, który wchodzi w życie 1 lipca. Co zatem zmieni się od 1 lipca? Rozszerzony zostanie zakres badań, które będą mogli zlecić lekarze POZ. Chodzi m.in. o ferrytynę, witaminę B12, kwas foliowy, czy badania mające na celu ograniczyć stosowanie antybiotykoterapii (np. strep-test). Koszt ich przeprowadzenia będzie wyłączony ze stawki kapitacyjnej, czyli tego co placówka dostaje od NFZ za każdego pacjenta. Będzie za to osobna płatność. Celem jest przeniesienie części badań, które były wykonywane u specjalistów, do lekarzy rodzinnych. Inna płatność ma na celu zmotywować placówki rodzinne do ich wykonywania u osób, które mają do tego wskazania medyczne. W sumie na badania rocznie NFZ ma przeznaczać 110 mln zł.

Wyceny

Ferrytyna- 20 zł

Witamina B12 - 21 zł

Kwas foliowy - 16 zł

Anty CCP - 57 zł

CRP szybki test ilościowy (do 6 roku życia) - 14 zł

Przeciwciała anty-HCV - 22 zł

Antygen H. pylori w kale – test kasetkowy - 23 zł

Antygen H. pylori w kale – test laboratoryjny - 61 zł

Strep-test - 12 zł