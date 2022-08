Teraz informacje przekazane do resortu zostały uzupełnione o porównanie wykonania planów rzeczowo-finansowych szkół wyższych zrzeszonych w KRASP w 2021 r. i ich nowo zatwierdzonych planów na 2022 r. Zdaniem autorów dane pokazują jasnoi nieproporcjonalne do nich nakłady ze środków publicznych. Jak słyszymy, dysproporcje są niepokojące. Ich skutkiem będzie zmniejszenie pokrycia kosztów operacyjnych subwencją średnio z 66,7 proc. w 2021 r. do 59,1 proc. w 2022 r. Pokrycie kosztów pracy zmniejszy się z 90,7 proc. w 2021 r. do 85,1 proc. w 2022 r.