Choć dziś magazyny są napełnione błękitnym paliwem w., to UE przygotowuje się na wypadek wstrzymania dostaw już nie z uwagi na rzekome prace konserwacyjne, jak w przypadkuale na wypadek całkowitego zatrzymania eksportu z Rosji. Według szacunków Komisji Europejskiej, gdyby Kreml zdecydował się na całkowite wstrzymanie dostaw gazu, PKB „27” skurczyłoby się o. Do momentu zamknięcia wydania DGP pierwsza nitkanie została na powrót uruchomiona, choć Gazprom zapowiadał, że gaz popłynie w czwartek. Jednym z warunków stawianych przezjest dostarczenie turbin gazowych, które są obecnie serwisowane przez ich producenta, firmę Siemens Energy AG. Jedna z nich została przesłana do Kanady, gdzie utknęła w wyniku sankcji, jak jednak zapewniła wczoraj szefowa KE, turbina jest już w drodze powrotnej do Europy.