Przed weekendem o wpływie „wakacji” na swoje wyniki informowały poszczególne banki . Zaskoczenia co do kosztów wakacji kredytowych nie ma. Kursy poszły w górę dzięki temu, że w poniedziałek generalnie panował lepszy sentyment na rynkach. Ale to nie znaczy, że perspektywy banków się poprawiły – komentuje Łukasz Jańczak, analityk Erste Securities. Zwraca uwagę, że gdyby nie uwzględniać zdarzeń jednorazowych takich jak wakacje kredytowe, ale też 3 mld zł przeznaczone przez duże banki na tzw. system ochrony czy wydatki na powiększenie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, to rentowność banków jest wysoka. Ale to tworzy pokusę do sięgnięcia po zyski sektora. To sprawia, że ryzyko inwestowania w Polsce, zwłaszcza w sektorze finansowym, jest ponadprzeciętnie wysokie – dodaje ekspert.