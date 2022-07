Może mi pan powiedzieć, jak my, młodzi ludzie, mamy żyć? Ja mam dwa etaty, firmę, kredyty idą 100 proc. do góry - dopytywała kobieta. Zamiast Glapińskiego odpowiedziała jego żona: Głosować na Tuska, będzie lepiej.

"Normalny kredyt"

Kobieta powiedziała, że wzięła kredyt dwa lata temu. No to cieszyła się pani, że brała najtańszy w historii kredyt. Teraz pani ma normalny kredyt - odpowiedziała żona prezesa NBP. Półtora roku były najniższe w historii stopy procentowe - wtrącił Adam Glapiński.

Według tego, co teraz w lecie będą najwyższe stopy, koło 16 proc. do września pewnie, potem zaczną lekko spadać. I na koniec roku już będą jednocyfrowe - powiedział Glapiński. Kobieta zareagowała na te słowa mówiąc: "my nie damy rady".

Weźmie pani urlop teraz, cztery miesiące, nie będzie pani płacić - stwierdził Glapiński.

Katarzyna Glapińska powiedziała do młodej kobiety, że "życzy jej, żeby wygrała w totolotka". Nie no, nie bądź taka Kasiu - powiedział Glapiński do żony.

Działaczka Agrounii dopytywała Jak mam prowadzić biznes? Żona prezesa NBP stwierdziła, że najlepiej "pogadać z Putinem".

Nie idzie straszna zapaść, ale w ogóle na całym Zachodzie przez najbliższe 10 lat koniunktura będzie słabsza - odpowiedział Glapiński.

W tej chwili mamy najwyższe stopy procentowe i najwyższą inflację - 15,6 proc. - mówił Glapiński. Czyli nie będzie większa? - pytała kobieta. Jeśli będzie, to jedna - 0,25 - ocenił Glapiński. Dobrze, mam nadzieję, trzymam za słowo - powiedziała kobieta. Proszę trzymać, niech pani ma zaufanie - spuentował Glapiński.

Rozmowa działaczki Agrounii z Adamem Glapińskim trafiła do sieci. Poniżej nagranie.