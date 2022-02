"W regionie CEE-4 utrzymujemy nasz bardziej jastrzębi niż konsensus pogląd na inflację i rewidujemy szczytową wartość stóp w Polsce i na Węgrzech z +4,00% do +5,00%, a w Rumunii z +3,50% do +5,00%, podtrzymując jednocześnie naszą prognozę wzrostu stóp do +5,00% w Czechach. Wobec utrzymującej się trudnej dynamiki inflacji, widzimy jastrzębie ryzyka dla tych prognoz" - czytamy w "CEEMEA Outlook - Dealing with High Inflation".

Inflacja

Zdaniem banku, inflacja nadal zaskakuje głównie w górę w dużej części regionu CEEMEA.

"Podczas gdy wzrost inflacji zasadniczej w 2021 r. był napędzany przez stosunkowo zmienne niebazowych składników, dynamika inflacji bazowej pogorszyła się, zwłaszcza w regionie w regionie CEE i Rosji. Nasze prognozy inflacji pozostają powyżej konsensusu w większości krajów CEEMEA w tym roku, choć widzimy, że inflacja spadnie bardziej niż konsensus do 2023 roku" - czytamy dalej.

Goldman Sachs ocenia prognozy wzrostu w regionie CEEMEA powyżej konsensusu na 2022 r. (+4,2% vs. +3,7%), gdyż "aktywność utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie dzięki dalszej normalizacji i wspierającego popytu zewnętrznego".

"Spodziewamy się spowolnienia wzrostu w II połowie roku i w 2023 r. z uwagi na zaostrzenie warunków finansowych" - podsumowano