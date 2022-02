Rosnąca cena pieniądza ma służyć ograniczeniu inflacji. Taki ruch zniechęca do brania kredytów i zwiększa obciążenia osób, które już spłacają bankowe zadłużenie.

Ekonomiści są zdania, że w ciągu kilku miesięcy główna stopa banku centralnego dojdzie nawet do 4–4,5 proc. Dla posiadaczy hipotek oznaczałoby to zwiększenie miesięcznej raty o ponad połowę w stosunku do okresu niemal zerowych stóp wprowadzonych w reakcji na wybuch pandemii.

