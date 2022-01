W opinii ankietowanych ceny towarów i usług wzrosły nie o 8,6 proc. (grudzień 2021 r. do grudnia 2020 r.) – jak podają oficjalne statystyki – lecz średnio o ponad 27 proc. – wynika z sondażu United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM. – Odczuwalna inflacja jest dużo wyższa niż to, co podaje urząd statystyczny. To też pokazuje, że dziś nie ma ważniejszego problemu dla ludzi – mówi Marcin Duma z firmy, która przeprowadziła badanie.

Tak duży rozjazd między wyobrażeniami ludzi o poziomie wzrostu cen a faktycznym wskaźnikiem bardzo utrudnia walkę z presją inflacyjną. – Mocno rosną oczekiwania inflacyjne i to będzie jeden z powodów, dla których inflację trudno będzie zbić – ostrzega Piotr Bielski, ekonomista z Santander Bank Polska. Podkreśla, że jest teraz czas negocjacji płacowych i jeśli dynamika cen jest tak postrzegana, to nie powinniśmy się dziwić, jeśli nastąpi dwucyfrowy wzrost płac. – Nakręca się spirala: ludzie obawiają się wyższych cen i chcą wyższych płac, co potem przekłada się na rosnące ceny itd.

Rząd ogłosił pakiet kolejnych rozwiązań pod nazwą Tarcza Antyinflacyjna 2.0. Zakładają głębsze i dłużej trwające obniżki VAT na paliwa, gaz, żywność i nawozy. Obniżki mają potrwać od lutego do sierpnia. Elementem tarczy mają być także dodatki osłonowe. Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że celem działań jest obniżenie inflacji w dłuższej perspektywie.

