Jak zapowiedział premier od 1 lutego br. VAT na paliwa spadnie z 23 proc. do 8 proc. Stawka VAT na żywność zostanie obniżona do 0 proc. - Tegoroczny koszt obniżenia VAT na żywność do zera może przekroczyć 6 mld zł, nawet do 7 mld zł - poinformował premier. Wszystkie obniżki stawek VAT mogą kosztować polski budżet między 15 a 20 mld zł.

Ponad połowa ceny prądu to koszt emisji CO2, czyli koszt dogmatycznej i nieodpowiedzialnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej - oświadczył we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, "taka jest prawda", a "każdy Polak ma prawo poznać prawdę".

"Polityka klimatyczna odpowiada za połowę ceny prądu"

Jak mówił premier, większości Polaków sen z powiek spędzają wyższe rachunki. - Nie ma tego co ukrywać i wiadomo, że taka sytuacja może jeszcze potrwać. Wiadomo, że inflacja została spowodowana przez czynniki zewnętrzne - dodał.

Jak stwierdził Morawiecki, coraz więcej opracowań wskazuje, że za ponad 80 proc. wzrostu cen odpowiadają czynniki zewnętrzne, czyli "rosyjskie manipulacje gazowe a także nieodpowiedzialna, dogmatyczna polityka klimatyczna UE". Trzecią przyczyną, według niego, jest przyspieszony popyt przy wychodzeniu z pandemii.

Według szefa rządu, "dziś za ponad połowę ceny prądu odpowiada polityka klimatyczna UE. (...) Taka jest prawda. Każdy Polak ma prawo poznać prawdę". - Trzeba walczyć z klimatem, Europa odpowiada za 8 proc. tego klimatu, ale czy to jest najlepsza ścieżka? Wątpię - mówił premier, dodając, że taka polityka prowadzi do inflacji i drenowania kieszeni Polaków.

"Obniżamy oczekiwania inflacyjne"

Premier wyraził nadzieję, że złoty będzie stale się umacniać, co jest jego zdaniem ważne dla obniżenia inflacji w Polsce. - Obniżamy oczekiwania inflacyjne, staramy się wzmacniać polską złotówkę. 1 euro kosztowało już powyżej 4,70, ale dzisiaj złotówka jest mocniejsza. Mam nadzieję, że będzie stale się umacniała, oczywiście w pewnym trendzie, to też jest ważne dla zbicia inflacji - powiedział premier.