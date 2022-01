Donald Tusk był gościem Diany Rudnik w niedzielnym wydaniu "Faktów po Faktach" w TVN24.

Reklama

Pytany o sytuację polityczną odrzekł, że jeśli PiS "całą odpowiedzialność zrzuca na opozycję, to lepiej, żeby władzę oddali". - Kto nie chce rządzić i podejmować decyzji, ten nie powinien trzymać władzy - dodał.

W odpowiedzi na pytanie o możliwość wcześniejszych wyborów odrzekł: - One będą możliwe tylko wtedy, kiedy PiS i Kaczyński skapitulują w sposób ostateczny. Bo to, że skapitulowali przed drożyzną i pandemią, to wiemy. Sami się do tego przyznali. Ale czy są w stanie dojść do takich wniosków ostatecznych? Naprawdę nie wiem. Ale widać, że w środku PiS-u toczy się spór - powiedział były premier. - Wcześniejsze wybory byłyby lepsze dla Polaków, ale nie jestem pewien, czy lepsze dla opozycji. Nie jestem pewien, czy powinienem się modlić o wcześniejsze wybory - dodał.

Jak powiedział, "wygrana wydaje mi się naprawdę realna". - Ale nie wystarczy wygrać. Najbardziej obawiałbym się pyrrusowego zwycięstwa - dodał. - Przyszła koalicja na opozycji może rozbić się o własną słabość; trzeba wierzyć w siłę i odpowiedzialność - powiedział.

Były przewodniczący Rady Europejskiej zapewnił, że wraz z wolontariuszami zamierza "pilnować prawidłowego przebiegu wyborów".

Donald Tusk był również pytany o słowa Zbigniewa Ziobry, że "za zdradę Tuska Polacy muszą dziś płacić wysokie rachunki". - To jest zaskakujące, w jaki sposób moi oponenci doceniają albo wręcz przeceniają moje możliwości. W ostatnich dniach słyszę jakąś potężną symfonię głosów, z których wynika, że ja właściwie rządzę światem, co jest naprawdę delikatną przesadą. Co do pana Ziobry i jego złośliwości - on jest dość łatwym oponentem. Kiedy kłamie, oblewa się takim "chłopięcym rumieńcem" - powiedział Tusk.

Reklama

W odpowiedzi na zarzuty premiera Mateusza Morawieckiego, że Tuska "można nazwać premierem polskiej biedy" - Tusk odrzekł, że "Morawiecki powinien zająć się rozwiązaniem problemu wysokich cen gazu".

"Według kanadyjskich ekspertów mój telefon nie był zhakowany"

Donald Tusk mówił również o doniesienia dotyczące użycia programu Pegasus. - Wiem, że to jest dopiero początek sprawy, a będzie dotyczyła najważniejszych osób w państwie. Jutro proszę uważnie czytać gazety - powiedział.

Ujawnił, że "według kanadyjskich ekspertów" jego telefon "nie był zhakowany".